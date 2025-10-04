Política

La bandera que ondea Daniel Quintero y el presidente Petro

En las redes sociales se interpreta la bandera de “guerra o muerte” como un posible guiño del presidente al exalcalde

El presidente de la República Gustavo Petro con la bandera a muerte.

El presidente de la República Gustavo Petro con la bandera a muerte.

POLÍTICA

Hay revuelo en las redes sociales porque el presidente de la República Gustavo Petro, pareciera que volvió a enviar un guiño al precandidato presidencial Daniel Quintero.

Anoche, durante el evento en el Tolima, el jefe de Estado ondeó de nuevo la polémica “bandera a muerte”, algunos están interpretando ese acto como un posible respaldo simbólico al exalcalde de Medellín.

Hay que recordar que, el pasado 2 de octubre, Quintero publicó un video ondeando la polémica bandera de Petro diciendo que “la guerra es contra los traidores” y que serán derrotados.

Alfiles del Pacto Histórico han expresado su incomodidad por la presencia de Daniel Quintero.

En el gran conversatorio en 10AM, dijo que consideraba a Quintero como un “oportunista” del proyecto, recordando su militancia en otros partidos.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad