La bandera que ondea Daniel Quintero y el presidente Petro

El presidente de la República Gustavo Petro con la bandera a muerte.

POLÍTICA

Hay revuelo en las redes sociales porque el presidente de la República Gustavo Petro, pareciera que volvió a enviar un guiño al precandidato presidencial Daniel Quintero.

Anoche, durante el evento en el Tolima, el jefe de Estado ondeó de nuevo la polémica “bandera a muerte”, algunos están interpretando ese acto como un posible respaldo simbólico al exalcalde de Medellín.

“Hoy regreso, después de algunos años, a decirle al pueblo del Tolima que se acabó el ser regodos. Ahora el Tolima debe enseñarle de nuevo a Colombia qué es la libertad, cómo se lucha por ella y cómo se construye un pueblo mayoritario en el campo y la ciudad. Un nuevo ejército… pic.twitter.com/HZYE9vKryE — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) October 4, 2025

Hay que recordar que, el pasado 2 de octubre, Quintero publicó un video ondeando la polémica bandera de Petro diciendo que “la guerra es contra los traidores” y que serán derrotados.

Guerra a muerte para todos los traidores de la patria. pic.twitter.com/aWhdz5u0xp — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) October 3, 2025

Alfiles del Pacto Histórico han expresado su incomodidad por la presencia de Daniel Quintero.

En el gran conversatorio en 10AM, dijo que consideraba a Quintero como un “oportunista” del proyecto, recordando su militancia en otros partidos.