La bandera que ondea Daniel Quintero y el presidente Petro
En las redes sociales se interpreta la bandera de “guerra o muerte” como un posible guiño del presidente al exalcalde
POLÍTICA
Hay revuelo en las redes sociales porque el presidente de la República Gustavo Petro, pareciera que volvió a enviar un guiño al precandidato presidencial Daniel Quintero.
Anoche, durante el evento en el Tolima, el jefe de Estado ondeó de nuevo la polémica “bandera a muerte”, algunos están interpretando ese acto como un posible respaldo simbólico al exalcalde de Medellín.
Hay que recordar que, el pasado 2 de octubre, Quintero publicó un video ondeando la polémica bandera de Petro diciendo que “la guerra es contra los traidores” y que serán derrotados.
Alfiles del Pacto Histórico han expresado su incomodidad por la presencia de Daniel Quintero.
En el gran conversatorio en 10AM, dijo que consideraba a Quintero como un “oportunista” del proyecto, recordando su militancia en otros partidos.