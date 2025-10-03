“Israel debe detener de inmediato el bombardeo de Gaza”: Trump sobre liberación de rehenes de Hamás

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió a Israel que deje de bombardear la Franja de Gaza para que Hamás libere de forma rápida y segura a los secuestrados, tal como la organización palestina se comprometió a hacer en el anuncio de este viernes, 3 de septiembre.

Trump escribió lo siguiente en su red, Truth Social: “Basándome en la declaración que acaba de emitir Hamás, creo que están listos para una paz duradera. Israel debe detener de inmediato el bombardeo de Gaza para que podamos liberar a los rehenes de forma segura y rápida. Ahora mismo es demasiado peligroso”.

#MUNDO | El presidente estadounidense, Donald Trump, dice a través de su red Truth Social que "Israel debe detener de inmediato el bombardeo de Gaza" tras el anuncio de Hamás, que se comprometió a liberar a todos los secuestrados israelíes bajo el plan de paz de EE. UU.



El grupo islamista palestino aceptó parcialmente el plan propuesto por Trump para la paz en Gaza.

En la misma plataforma, el presidente publicó el comunicado de Hamás en el que aprobaron la liberación de todos los rehenes bajo los términos establecidos por él. Además, el brazo armado de la organización palestina dijo que entregará la administración del enclave a una autoridad independiente y que discutirán los demás puntos del plan en un marco nacional unificado.

Trump agregó que “ya estamos negociando los detalles que aún deben resolverse. No se trata solo de Gaza, se trata de la tan ansiada paz en Oriente Medio”.

Washington informó que el presidente también grabó un mensaje en vídeo sobre las negociaciones con Hamás, que será difundido en las próximas horas.

Este mismo viernes, Trump había hecho un ultimátum a Hamás para que aceptara el plan antes del domingo a las 18:00 ET. Advirtió que, de lo contrario, “se desatará un infierno como nunca antes se ha visto”.

A propósito, el plan de 20 puntos que presentó el lunes la Casa Blanca fue aceptado por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. En él se propone el fin inmediato de la guerra, la liberación de los secuestrados por Hamás y la formación de un gobierno de transición para Gaza, que estaría supervisado por el mandatario estadounidense y el ex primer ministro británico Tony Blair.

En adición, el plan contempla la desmilitarización de la Franja y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino, algo que apoya la comunidad internacional, siguiendo el reciente reconocimiento hecho por Reino Unido, Francia y otros 10 países, pero que es descartado por Netanyahu.