David Alonso y una extraordinaria Pole en Indonesia: Posición de salida para la carrera

David Alonso en la pole del GP de Singapur. (Photo by Gold & Goose Photography/Getty Images) / Gold & Goose Photography

David Alonso estuvo muy cerca de quedarse con la Pole Position en el GP de Indonesia de Moto 2, en el circuito urbano de Pertamina Mandalika. El brasileño Diogo Moreira le arrebató la primera plaza en el último instante.

El colombiano se repuso a una caída que sufrió en las prácticas de este mismo sábado y dominó la pista en la pole. Cuando estaba listo para celebrar el primer puesto en la clasificación, Moreira le arrebató la posición en su último intento, superándolo por apenas 158 milésimas.

El brasileño buscará descontarle puntos en la carrera de este domingo al español Manuel González, quien comanda el campeonato mundial de Moto 2 con 238 puntos, 34 más que el sudamericano.

González terminó cuarto en la jornada; mientras que el tercer puesto de salida terminó para el también español Izan Guevara. El quinto y sexto lugar quedaron para los también españoles Daniel Holgado y Marcos Ramírez.

¿Cómo va David Alonso en la clasificación?

David Alonso se ubica en la casilla 11 de la clasificación del campeonato mundial de Moto 2 con 97 puntos, a 3 del turco Deniz Öncü y a siete del australiano Senna Agius.

La lucha por el título parece cerrada entre Manuel González (238) y Diogo Moreira (204); sin embargo, en el tercer y cuarto puesto conservan chances el español Aron Canet, con 189 puntos, y el belga Barry Baltus, con 182 puntos.