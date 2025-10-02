El IDRD abre primera cancha pública de pádel en Bogotá

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá hizo historia al abrir este miércoles la primera cancha pública de pádel, un escenario construido y pensado para la ciudadanía, así como también en apoyar uno de los deportes de mayor crecimiento en la actualidad, tanto en Colombia como en el mundo.

El escenario, adecuado con todas las medidas reglamentarias, se encuentra ubicado en el Parque El Salitre y su diseño presenta un cielo abierto, ideal para la práctica del deporte, según los especialistas.

El escenario será gratis para la ciudadanía hasta el mes de diciembre, posterior a ello se cobrará una tarifa, mucho menor a la que se manejan actualmente por el uso de estas canchas en la ciudad.

“Ante la alta práctica del pádel, decidimos desde el IDRD y la Alcaldía de Bogotá, crear una cancha pública de pádel, acompañada también con una cancha de pickleball, otro deporte que está creciendo de manera importante en Bogotá. Gracias a una inversión de 300 millones, tenemos la primera cancha pública de pádel y pickleball en la ciudad”, comentó al respecto Daniel García, director del IDRD.

García también habló sobre la creación de una Federación de pádel en Bogotá: “La liga de más reciente creación en la ciudad, la Liga número 53 que tenemos en la ciudad, esta disciplina ya reconocida en el ámbito distrital. Hay tres ligas de pádel en Colombia y para crear la Federación se necesita que otro par de entidades territoriales generen su liga”.