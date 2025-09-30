Ranking UCI: Así quedó Egan Bernal y los colombianos tras el Mundial de Ciclismo

Egan Bernal en la pasada edición del Mundial de Ciclismo. (Photo by David Ramos/Getty Images) / David Ramos

El esloveno Tadej Pogacar amplió su diferencia en la primera posición del Ranking de la UCI, tras consagrarse nuevamente campeón mundial de ciclismo, esta vez en los campeonatos celebrados en Ruanda. Varios ciclistas colombianos escalaron posiciones en dicho escalafón.

Pogacar comanda el listado con 11.430 puntos, defendiendo los 900 que había sumado el año pasado, cuando también se consagró campeón del mundo, en aquella oportunidad en Zúrich, Suiza.

Las primeras tres posiciones no tuvieron modificaciones, manteniéndose los daneses Jonas Vingegaard y Mads Pedersen segundo y tercero, respectivamente. Mientras que el mexicano Isaac Del Toro escaló dos puestos y se ubica ahora cuarto.

El belga Remco Evenepoel, campeón mundial de contrarreloj, escaló un lugar y ahora es sexto; mientras que el neerlandes Mathieu van der Poel descendió tres posiciones y ahora figura séptimo.

Egan Bernal ingresó al Top 50

A pesar de no haber podido terminar la prueba élite del Mundial de Ciclismo, Egan Bernal continúa escalando posiciones en el Ranking de la UCI, manteniéndose como el mejor colombiano del listado y ubicándose ahora en la casilla 49.

Santiago Buitrago también remontó tres posiciones para ahora figurar en el puesto 68. Por su parte, Harold Tejada, el de mejor desempeño en la prueba élite de Ruanda, fue el que más puestos ascendió, 15 en total, para ahora ubicarse en el lugar 106.

¿De qué puesto está Nairo Quintana?

Incluso Nairo Quintana escaló un puesto en el Ranking de la UCI, pasando ahora a la casilla 411, igualado en puntos con su compatriota Sergio Higuita.

Ranking UCI