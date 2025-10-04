Cayó uno de los delincuentes del cartel de los más buscados del Quindío

Armenia

Se trata de alias ‘Minga’ que es señalado de ser el cabecilla del grupo delincuencial “Poporos” que fue desarticulado en el año 2024 y cuya injerencia principal era en el municipio de Quimbaya.

El coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del departamento señaló que es clave la captura porque esta persona integraba el cartel de los más buscados y se presume coordinaba la adquisición, dosificación y comercialización de sustancias estupefacientes bajo la modalidad de domicilio utilizando motocicletas para esta actividad ilícita, obteniendo aproximadamente de 50 a 70 millones de pesos mensuales.

“Cayó uno de los delincuentes que hace parte del volante de los más buscados en el departamento del Quindío. Se trata de alias Minga. Esta captura la logra nuestra policía judicial en coordinación con la fiscalía en el municipio de Quimbaya a partir de una diligencia de allanamiento y registro", mencionó.

Añadió: “Hacía parte del grupo delincuencia común organizado Los Poporos, un grupo que fue desarticulado en octubre del año pasado, 11 allanamientos y seis capturas y esta persona, el cabecilla principal, se encontraba evadiendo la justicia“.

El alto oficial informó que la captura se logró a partir de diligencia de allanamiento y registro en el municipio de Quimbaya donde esta persona esta sindicada de los delitos de concierto para delinquir por darse para narcotráfico, destinación ilícita de inmuebles, tráfico y porte de estupefacientes.

“Así pues, que lo hemos dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y hoy se encuentra cobijado con medidas de aseguramiento intramural. Invitamos a todos los ciudadanos a que nos sigan brindando información a que conozcan y referencien las personas que están en el volante de los más buscados. Aquí aparecen los teléfonos a través de los cuales nos puedes dar información y lograr importantes resultados como este“, dijo.

Destacó que fue dejado a disposición de la autoridad competente donde ya superadas las respectivas audiencias con función de control de garantías fue cobijado con medida de aseguramiento intramural.

Llamó la atención de la comunidad a apoyar la labor de la Policía con el fin de capturar a estas personas que integran el cartel de los más buscados y quien tenga información certera puede comunicarse a las líneas telefónicas 314-356-0422 o 314-360-9791.