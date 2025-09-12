En Armenia capturaron a dos extraditables solicitados por la justicia de Estados Unidos

Armenia

El director nacional de la Policía, mayor general Carlos Fernando Triana dio a conocer a través de las redes sociales este operativo transnacional realizado en las últimas horas en la ciudad de Armenia.

El alto oficial explicó que, en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la Policía nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la DEA, capturaron a Carlos Eduardo Ibáñez Méndez, alias ‘Caliche’, y a Royman Alfredo Chico Polo, alias ‘Barón’, requeridos por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas por la Corte Distrital de New Jersey de los Estados Unidos.

Contexto Incautan 2 toneladas de cocaína en el aeropuerto internacional El Edén de Armenia

Producción de cocaína

Según la Policía, los delincuentes sostenían alianzas criminales con el grupo delincuencial ‘La Cordillera ‘, en el Eje Cafetero, y coordinaban la producción de cocaína en laboratorios de Norte de Santander y dinamizaban el tráfico, principalmente por vía aérea, hacia Estados Unidos, en una capacidad cercana a los 500 kilos mensuales.

Con esta nueva operación, la Policía Nacional ratifica su compromiso en la lucha contra los dinamizadores del flagelo mundial del narcotráfico y en la protección de la juventud de los cinco continentes.

Hasta el momento ninguna autoridad local ni regional se han pronunciado sobre estas capturas de estos dos extraditables en la ciudad de Armenia.

Cabe recordar que no es la primera vez que la Policía Nacional con autoridades nacionales e internacional realizan operativos en la región contra el narcotráfico y el multicrimen a nivel mundial.

En mayo de este año, decomisaron dos toneladas de cocaína en la pista del aeropuerto internacional el Edén de Armenia que tenía como destino los Estados Unidos.