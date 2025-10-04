Bioeconomía y su importancia en la industria colombiana

Desde el 29 de septiembre y hasta el 5 de octubre, Cali ha sido el escenario del diálogo por el cuidado de la biodiversidad.

Este evento, denominado Semana de la biodiversidad, ha reunido a empresarios, expertos en materia medioambiental, entes gubernamentales y ciudadanos del común para conversar en torno al cuidado de los ecosistemas y su importancia para el futuro del planeta y de la vida dentro del mismo.

En el marco de este importante evento, se realizó el Foro Potencial Pacífico, liderado por la Cámara de Comercio de Cali y en donde las conversaciones giraron en torno a los esfuerzos que se vienen realizando desde las empresas para trabajar en torno a la sostenibilidad.

Luisa Fernanda Cadavid, directora de fortalecimiento de la Cámara de Comercio de Cali se refiere a la importancia del tratamiento de estos temas en Cali y hace énfasis en que “seis de cada diez empresas en el Valle del Cauca dependen directamente de la naturaleza y de esas seis, dos dependen altamente de la naturaleza”.

Para ello, el Foro Potencial Pacífico generó una agenda empresarial que permitió el intercambio de conocimientos, “queremos que el mundo entero conozca nuestro potencial pacífico, que el mundo conozca lo que ya las empresas de nuestro Valle del Cauca están haciendo al apostarle a la bioeconomía” responde Luisa Fernanda.

En la actualidad, preocuparse por la sostenibilidad desde las empresas es clave y la directora de la Cámara de Comercio lo entiende así: “Si tú eres dependiente de la naturaleza, pues la tienes que cuidar para seguir siendo productivo. Si yo soy de una industria que requiere agua y destruyo las cuencas, pues voy a perder productividad, porque entonces ¿qué voy a hacer? voy a traer el agua en carrotanques, ¿cuánto me cuesta eso?”

Por su parte, Jacobo Tovar, director de Comfandi, manifiesta que las personas tienen muy poco conocimiento respecto al cuidado del medio ambiente y además se auto califican negativamente frente a su gestión para el cuidado del mismo. Por eso desde Comfandi trabajan para acercar a sus usuarios hacia el cuidado de la naturaleza.

Además, hacen parte de la iniciativa CEIBA desde la cual generan acercamiento de las empresas a oportunidades de inversión en temas de biodiversidad y sostenibilidad, “a través de CEIBA estamos dando a nuestros empresarios afiliados para que con ellos empiecen a desarrollar ese tipo de proyectos donde los acerque a esa sostenibilidad medioambiental que tanto necesitamos”.