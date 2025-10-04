Alberto Gamero: “Que hayamos ganado, no quiere decir que no hayamos cometido errores”

Deportivo Cali venció por la mínima diferencia a Pereira en el estadio Palmaseca, por la fecha 14 de la Liga Colombiana, gracias al gol de Johan Martínez de tiro libre. Con este triunfo, el equipo vallecaucano se encuentra parcialmente en la zona de clasificación, ubicándose en la octava casilla con 20 puntos.

Posterior al triunfo de los Azucareros, el director técnico Alberto Gamero asistió a la rueda de prensa junto al autor del gol, Martínez, en donde analizó los errores del partido, reveló detalles de Avilés Hurtado, quien no pudo disputar el compromiso tras una molestia y sobre la mejoría de sus dirigidos.

“Llegamos, botamos un penalti, nos anularon el gol, de pronto por la falta, por fuera de lugar, no sé qué hubo, pero si hubo un gol anulado, quiere decir que estuvimos más cerca nosotros de hacer el segundo que ellos el primero. Pero en general hubo pasajes buenos, cometimos errores, vamos a corregirlos. Hoy, el hecho de que hayamos ganado, no quiere decir que no cometimos errores, hoy cometimos errores y vamos a mirarlos y a corregirlos ganar y a pensar en lo que es el próximo partido”, inició diciendo el entrenador.

Prosiguió, revelando detalles de la ausencia de Avilés Hurtado, quien es un jugador importante para el equipo vallecaucano: “Lo de Avilés, él había salido con la molestia en Medellín, en Rionegro, y pensamos que estaba recuperado y él hizo su trabajo en la semana, pero a veces es bueno que pase esto porque hoy ganamos el partido sin él. También había que mirar cómo se desenvuelve el equipo cuando él no está. Me parece que hoy Johan volvió a la posición de él que es el volante por detrás del 9 y también hizo un buen trabajo, yo creo que en estos 12 días los vamos a tener para nosotros. Avilés es un jugador muy importante por su jerarquía, futbol, liderazgo y ojalá que lo podamos tener para el próximo partido”.

“Yo vi al equipo mejor ubicado en la cancha, me pareció que hubo mejor ubicación entre los jugadores. A veces, cuando nos desordenamos mucho, nos desesperamos cuando no tenemos el balón y me parece que hoy encontramos jugadores ubicados. Yo siempre les digo a ellos que sean importantes en su posición. Nosotros siempre les damos un espacio bien grande para que sean importantes”, afirmó el técnico.

Finalizó diciendo Gamero: “Me gustaron muchas cosas, como también tenemos que corregir lo que es definir los partidos y no habíamos podido definir y mucho más en el penalti, lo bota una persona que es especialista en eso, nosotros nos damos cuenta de eso. Pero eso pasa en los partidos, tenemos que definir más rápido los partidos, porque uno termina con angustia como terminamos hoy. Pero se ganó y creo yo que se ganó bien”.