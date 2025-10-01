Miércoles 1 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

El Juzgado Tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Armenia, Quindío, condeno a 8 años de prisión al exsecretario de hacienda de Armenia, Augusto González Peralta, es decir noventa y seis (96) meses de prisión, multa por valor de 66.66 smlmv y la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término de ochenta (80) meses, como responsable del delito de CONCUSIÓN en calidad de autor por el escándalo de la corrupción en la valorización.

Además, el juzgado le negó al señor Augusto González Peralta los subrogados penales de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y de la prisión domiciliaria, por expresa prohibición del Código Penal. Por lo anterior, una vez en firme esta decisión, se ordena la captura del sentenciado a fin de que cumpla la sanción impuesta en el establecimiento penitenciario que el INPEC señale para tal efecto.

Como es decisión de primera instancia, La presente decisión se notifica en estrados y contra la misma procede el recurso ordinario de apelación, que fue solicitada por el abogado del exsecretario de hacienda

La señora fiscal indicó que a través de la práctica probatoria realizada dentro del asunto, logró demostrar al despacho que para el mes de diciembre de 2016 el señor Augusto González Peralta fungía como director del Departamento Administrativo de Hacienda y con ocasión al conocimiento que tenía en dicho cargo, contactó al contratista Fernando León Diez Cardona, a quien le solicitó la suma de ocho millones de pesos para el pago de una libreta militar de su hijo, dinero que fue entregado por medio de Sebastián Congote Posada, violando así los principios de la administración pública e incurriendo en la conducta punible de concusión.

Resaltó que con las declaraciones rendidas por Sebastián Congote Posada y Fernando León Díaz Cardona se logró demostrar la solicitud y entrega de dinero efectuada a Augusto González Peralta como director del Departamento Administrativo de Hacienda y que dicha actuación tenía como finalidad cubrir el pago de la libreta militar del hijo del procesado, quedando así acreditada la materialidad de la conducta y la responsabilidad penal que le asiste al procesado

En Armenia 10 estudiantes resultaron con síntomas de intoxicación luego de ingerir un dulce que les suministraron antes de ingresar a la institución educativa

La emergencia se registró en la Institución Educativa Cristóbal Colón, sede La Gran Colombia, ubicada en el barrio Paraíso de Armenia, resultaron intoxicados en la tarde de este martes tras consumir un dulce que dos mujeres entregaban a la entrada del plantel.

Según el informe que recibieron las autoridades al parecer a las afueras del colegio dos mujeres entregaron paquetes de dulce con la con la marca Chely Chuladas. Y minutos después, varios niños que los consumieron presentaron síntomas como mareo, dolor abdominal, vómito y dolor de cabeza.

De manera inmediata, el equipo médico y de enfermería del Hospital San Juan de Dios activó la atención prioritaria, garantizando el cuidado integral de los menores. Según informó la doctora Nancy Cabezas coordinadora del servicio de pediatría los menores de edad oscilan entre los 8 y 10 años, quienes se encuentran en condiciones estables de salud.

Durante su estancia a todos los infantes, se les realizaron exámenes toxicológicos de orina y cultivos con el fin de identificar la sustancia ingerida y entregar los resultados correspondientes a las autoridades competentes. Sin embargo, los reportes descartaron la presencia de cualquier sustancia psicoactiva, es decir, el diagnóstico médico fue intoxicación por alimento desconocido.

Los niños permanecen en observación clínica pediátrica y, de acuerdo con la evolución y los resultados de laboratorio, se espera darles de alta en transcurso de la noche, bajo las recomendaciones impartidas por personal médico y se informa a los padres que ante cualquier síntoma o molestia relacionada volver a consultar al centro de salud.

En la mañana de ayer martes 30 de septiembre ciudadanos reportaron que parte del muro de contención que sirve como base de la avenida principal 14 de octubre o de los camellos entre el barrio La Milagrosa y los Naranjos se desprendió dejando expuesta la vía principal y por eso hay paso a un carril.

Cabe recordar que hace varios meses en otro de los tramos se presentó el colapso del mismo muro, pero en otro punto que fue intervenido por la alcaldía municipal.

La secretaria de Infraestructura de Armenia, Claudia Milena Arenas, informó que de manera inmediata acudió al sitio un equipo técnico de la Oficina Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (Omgerd) y de la misma secretaría, con el fin de evaluar la magnitud de lo ocurrido y tomar las decisiones necesarias para garantizar la seguridad de los habitantes y la movilidad en el sector.

“Es importante aclararle a la comunidad que este tramo es diferente al que fue estabilizado en vigencias anteriores en el mismo sector. A este punto colapsado se le dará continuidad con un proceso de estabilización a partir de este momento”, precisó Claudia Arenas.

Incendio consumió taller de motos en Armenia, no se registraron personas lesionadas

El hecho se registró en la madrugada del martes 30 de septiembre en el sector del barrio La Cabaña de la ciudad donde un incendio estructural consumió el lugar comercial.

El reporte lo entregó el teniente Juan Diego Herrera del cuerpo oficial de Bomberos de Armenia quien informó que recibieron una llamada de alerta donde les advierten de un daño eléctrico en un transformador de energía en la calle 11 con carrera 21 y al llegar al lugar evidenciaron que la situación era completamente diferente.

Afirmó que en realidad la emergencia estaba relacionada con un incendio estructural que lamentablemente las pérdidas fueron altas porque se consumió el lugar y fueron afectadas en su totalidad 20 motocicletas.

El director de Fedesarrollo advirtió que seis de cada diez ocupados en Colombia son informales

En el marco del foro empresarial que lideró la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, el director de Fedesarrollo Luis Fernando Mejía se refirió a la generación de empleo que en su mayoría es informal.

Fue claro que infortunadamente ese factor sigue siendo el gran reto del mercado laboral en el país puesto que existe una mejora importante en la tasa de desempleo, sin embargo, la informalidad laboral en Colombia sigue siendo muy alta.

Señaló que es preocupante el panorama puesto que las condiciones de la informalidad son inestables por lo que debe apuntarse a la formalidad con el objetivo de fortalecer la calidad en la generación de empleo.

En cuanto al comportamiento económico del departamento, el director manifestó que la brecha de desempleo se ha cerrado sustancialmente respecto a años anteriores y no solo incentivos como las Zonas Económicas y Sociales Especiales (ZESE) sino el sector de comercio y agro han sido fundamentales para alcanzar dichos resultados.

Sostuvo que el departamento ha tenido un crecimiento relevante ya que en el año 2024 registró un crecimiento del 2.2% por encima del promedio nacional.

Destacó que las actividades agropecuarias, comerciales y de administración pública representan alrededor del 62,4% de la economía del departamento. Fue claro que el Quindío está bien en materia de competitividad puesto que ocupa la novena posición en 32 departamento y la ciudad capital ocupa la décima posición.

Desde Fedesarrollo sostienen que el impacto económico es limitado sobre la descertificación y la cancelación de visas a Estados Unidos para funcionarios del gobierno nacional y el presidente de la república

Frente a la polémica que se ha generado por la tensión con Estados Unidos a raíz de la cancelación de visas a ministros y al mismo presidente de la República y también sobre la descertificación en la lucha antidrogas, el director ejecutivo de Fedesarrollo Luis Fernando Mejía indicó que lo anterior es una decisión política que no tendrá mayor impacto en la economía del país.

Explicó que la decisión económica es clara cuando se anuncia la descertificación del país y no tendrá sanciones especificas adicionales frente a la relación bilateral.

Fue claro que el gobierno del presidente Donald Trump está enfocado en sentarse con un nuevo gobierno para fortalecer las relaciones comerciales y diplomáticas.

También el director se pronunció sobre las remesas que han tenido un muy buen comportamiento. Dio a conocer que las remesas están en un máximo histórico con 13.800 millones de dólares que es lo que ha recibido anualmente el país con corte a julio de este año.

Asimismo, dijo que es posible que a diciembre exista un nivel de remesas que pueda ser superior a los 15 mil millones de dólares anuales. En ese mismo sentido dijo que es una fuente muy importante de generación de divisas y especialmente para el Eje Cafetero porque hay un capital humano que está por fuera del país dinamizando la actividad local.

Gremios en el Quindío llaman la atención del Gobierno Nacional sobre la doble calzada Armenia- Cartago

El presidente de la sociedad de ingenieros del departamento, Uriel Orjuela manifestó que la preocupación va encaminada a eventuales cambios en el alcance de la obra porque incluía la ciclorruta y ahora Findeter anunció que ya no va por temas de recursos.

El ingeniero señaló que otro de los puntos está relacionado con que restan por invertir cerca de $70.000 millones que son indispensables para garantizar la culminación de las obras, por lo que el llamado es a que se disponga su incorporación en la ejecución del proyecto.

Evidenció que el tramo de Quimbaya- Alcalá- Cartago tiene el diseño en fase 3, pero quedó incluido con recursos también en el proyecto de vías del Samán.

Informó que Armenia- Cartago hay un tramo construido entre Armenia y casi llegando al puente Río Espejo que viene con el contrato anterior del Invías. Añadió que el otro contrato apenas está arrancando por lo que no tiene construido todavía nada ya que se encuentra en etapa de diseños donde aspiran a terminarlos antes de culminar este año para iniciar la fase de construcción el año entrante.

No paran los hechos de intolerancia en Armenia, expertos advierten que la violencia aparece cuando no hay mecanismos de negociación por parte de la institucionalidad

Incrementan los hechos de intolerancia en la ciudad que dejan víctimas mortales, recordemos que el lunes 29 de septiembre se registraron dos hechos aislados por riña y el caso reciente se presentó en el sector del barrio La Aldea de la ciudad donde falleció debido a la gravedad de las heridas con arma cortopunzante, un hombre de 45 años en aparente condición de calle cuando protagonizó una riña con otro habitante.

A propósito, consultamos a la psicóloga Ángela Gómez de la fundación Construyéndonos quien sostuvo que las riñas son una manifestación de la violencia y surge cuando no hay la capacidad de institucionalizar los conflictos sociales.

Explicó que en las zonas más densas de las ciudades puede haber mayor índice de violencia y afirmó que las crisis de las políticas en los territorios generalizan la inseguridad social reduciendo los espacios de resolución de conflictos.

Advirtió que no hay confianza en las instituciones, aunque existan los mecanismos, por eso dijo es crucial fortalecer los espacios y generar promoción de las alternativas de resolución.

También enfatizó que las riñas y la violencia intrafamiliar son las causas más altas de homicidios que está asociado a la intolerancia y consumo de sustancias psicoactivas y alcohol.

Como Juan Manuel Cosio Cano, de 22 años de edad, fue identificado el hombre que murió luego de ser atacado con arma de fuego en el barrio Bosques de Pinares al sur de Armenia el pasado domingo.

Desde agosto, la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), en articulación con las secretarías de tránsito de los municipios del Quindío, adelanta operativos de verificación a fuentes móviles con el propósito de reducir la contaminación del aire y garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental en el departamento.

En lo corrido de la estrategia se han monitoreado 137 vehículos en el departamento, y entre el 1 y el 6 de octubre la jornada se extenderá a los demás 11 municipios del Quindío. El objetivo es verificar el cumplimiento de la Resolución 0762 de 2022, que establece los límites máximos permisibles de emisiones contaminantes para las fuentes móviles terrestres en el país.

Durante las jornadas de verificación, además de medir los niveles de gases permitidos, se detectan fallas técnicas que generan rechazo inmediato, entre ellas exostos deteriorados, fugas de aceite y desperfectos mecánicos.

Con gran participación de toda la comunidad educativa, avanza la Semana Grancolombiana 2025, una de las celebraciones más esperadas en la Universidad.

El primer día de programación se vivió con entusiasmo en la Ciudadela del Saber La Santa María, donde el Family Running dio inicio oficial a estas fiestas universitarias, acompañado de actividades como fútbol tenis, desafíos, voleibol playa y el desfile de mascotas. Además, la comunidad disfrutó de una variada oferta en el festival gastronómico, un espacio de integración y encuentro que reunió a estudiantes, docentes, administrativos y familias.

Durante el segundo día, el arte y la cultura fueron protagonistas con la presentación de la Banda Sinfónica Juvenil de Armenia, dirigida por el maestro Juan José Ramírez Gómez. En homenaje a su invaluable legado y aporte al sector cultural del departamento, la rectora de la institución, Bibiana Vélez Medina, entregó un reconocimiento especial en nombre de la universidad. El público vibró con cada interpretación, en una jornada que combinó emoción, talento y orgullo quindiano.

La programación continúa este martes con uno de los eventos más esperados: la imposición de bandas de las candidatas al Reinado Grancolombiano. La plazoleta de la sede central se vestirá de fiesta y alegría para recibir a las 11 representantes de los diferentes programas académicos, quienes iniciarán su camino hacia la corona en medio del entusiasmo de toda la comunidad.

El comité intergremial del Quindío sostiene que la creación del comité de conectividad aérea es crucial para impulsar el aeropuerto internacional El Edén de Armenia

En las últimas horas se llevó a cabo la instalación del Comité de Conectividad Aérea para fortalecer las estrategias que permitan mejorar la oferta y la competitividad del Aeropuerto Internacional El Edén de la ciudad.

El director del comité intergremial del Quindío, Juan David Pachón reconoció la importancia del proceso ya que la terminal aérea cuenta con las condiciones para el desarrollo aeroportuario regional.

Fue claro que es fundamental que la creación del comité de conectividad aérea para que de la mano de gremios y autoridades puedan aportar para el fortalecimiento del aeropuerto y a su vez del destino.

En el marco del día internacional del café, La Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío y Asobares esta liderada la actividad Armenia Cetro Café Fest, donde participan 20 tiendas de café con promoción de café americano por 2500 pesos toda la semana en el horario de 4 a 5 de la tarde

Felipe Alvarado de la Cámara de comercio indicó que se están llevando a cabo actividades sensoriales toda la semana en las tiendas de café participantes, y el viernes 3 de octubre será el Coffe party a las 5y30 de la tarde en el pasaje Bolívar en la calle 20A, para conocer las tiendas participantes puede visitar www.tomateelquindío.com o en las redes de la cámara de comercio.

En deportes, gimnastas de Armenia se destacaron con cinco medallas de oro en el Campeonato Departamental de Gimnasia, entre las deportistas destacadas están Sara Johana Gutiérrez (Nivel 1 - 9 años) que ganó 3 preseas doradas en tres modalidades, María José Palma (Nivel 1 - 7 años) medalla de oro en Manos libres y Laura Sofía López (Nivel 1 - 12 años) medalla de oro en Manos libres