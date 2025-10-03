“Usted alcahuetea la mediocridad”: Fuerte discusión entre los panelistas de El Pulso del Fútbol

La Selección Colombia continúa con su presentación en el Mundial Sub-20. Este jueves 2 de octubre, el cuadro nacional disputó su segundo partido de la fase de grupos y terminó siendo empate a cero (0-0) con Noruega en el Estadio Fiscal de Talca.

Finaliza el partido en el Estadio Fiscal de Talca.



A pesar de que el cuadro nacional contó con las mejores opciones de gol, incluyendo dos disparos al travesaño, no logró llevarse los tres puntos que certificaran su liderato en solitario. Claro está que sigue comandando el Grupo F, aunque compartiendo los mismos 4 puntos que el combinado noruego.

Matemáticamente, Colombia está prácticamente clasificada a la siguiente fase del campeonato mundial, recordando que no solo avanzan los dos primeros seleccionados de cada grupo, sino que también los cuatro mejores terceros.

Fuerte discusión entre los panelistas de El Pulso del Fútbol

En el programa de ‘El Pulso del Fútbol’, César Augusto Londoño y Steven Arce tuvieron una fuerte discusión respecto a las obligaciones que tiene Colombia en el Mundial Sub-20. “Usted alcahuetea la mediocridad”, señaló tajantemente Arce en contra de Londoño, frente a la posibilidad de ser campeón del mundo en Chile.

“James, Jhon Arias, Luis Díaz, Jesurún y César Torres dijeron que basta de hablar de participación, hay que ir a ganar los torneos por más difíciles que sean. Nada en la vida es fácil, hay que ir pensando en que se va a ganar”, señaló Steven.

Frente a esto, Londoño aseguró que la obligación es para potencias mundiales, mientras que seleccionados como el colombiano van a “intentar ganar”: “En el Mundial vamos con todo... Una cosa es la obligación, porque no la tenemos, pero sí hay que intentar ganar el Mundial Sub-20. Pasa que como acá obligamos a todo el mundo hacer cosas que ni nosotros somos capaces”.

Arce, por su parte, puso como ejemplo a países sin mucha historia futbolística, que han logrado meterse a una final mundialista. “Equipos como Ucrania, Serbia, Ghana han estado en finales de Mundiales Sub-20, entonces ¿por qué vamos a sonrojarnos por decir que Colombia pueda estar en una final del Mundial Sub-20?“, dijo.

Finalmente, César Augusto se mantuvo en ser mesurados e ir poco a poco en los torneos internacionales: “Está bien desear, porque eso es algo gratis para todo el mundo, como la ilusión, la esperanza y los sueños. Pero de ahí a que tengamos una posibilidad (de ganar el Mundial Sub-20), hay una diferencia. Estoy de acuerdo en que es mucho más posible ser campeón mundial sub-20 que de mayores, a corto plazo... En esa categoría las distancias se acortan”.

