Manchester United tendría acuerdo para fichar a joven figura de la Liga colombiana: Esto pagaría

Manchester United ya habría llegado a un acuerdo para efectuar el fichaje de una joven promesa del fútbol colombiano y de la Selección Colombia. Así lo aseguró el periodista italiano Fabrizio Romano.

Se trata de Cristian Orozco, volante de marca de 17 años y quien actualmente milita en Fortaleza. El club inglés pagaría una cifra considerable por hacerse con el jugador.

“El Manchester United ya ha sellado y firmado un acuerdo para fichar al talentoso colombiano de 17 años, Cristian Orozco. Tarifa de transferencia de US$1 millón desde Fortaleza en acuerdo válido a partir del verano de 2026. #MUFC Los abogados aprobaron todos los contratos y el acuerdo fue coordinado por el líder scout Antonaccio", informó Romano.

El equipo bogotano recibiría alrededor de 3.800 millones de pesos colombianos por la transferencia de Orozco, quien podría convertirse en el segundo jugador colombiano en actuar en el primer equipo del Manchester United, luego de Falcao. Mateo Mejía, en su momento, fue adquirido por el club, pero nunca debutó a nivel profesional.

Datos de Cristian Orozco

Cristian Orozco no ha disputado ningún partido con Fortaleza en el presente campeonato, su brillo se debe principalmente a lo hecho con la Selección Colombia Sub-17 en el pasado Sudamericano de la categoría, siendo capitán de dicho equipo y disputando cinco compromisos en total.