🔴 Colombia vs. Noruega en el Mundial Sub-20: siga EN VIVO el partido de la clasificación

¡La <b>Selección Colombia </b>podría clasificarse anticipadamente a la <b>fase final del Mundial Sub-20</b>! Este jueves 2 de octubre, el cuadro nacional se mide con <b>Noruega </b>en la segunda jornada del Grupo F. <a href="https://caracol.com.co/2025/10/01/mundial-sub-20-2025-resultados-y-posiciones-iniciada-la-fecha-2-de-fase-de-grupos/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/10/01/mundial-sub-20-2025-resultados-y-posiciones-iniciada-la-fecha-2-de-fase-de-grupos/"><b>RESULTADOS Y TABLA DE POSICIONES EN LA FECHA 2 DEL MUNDIAL SUB-20</b></a>En caso de ganar, la <i>Tricolor </i>aseguraría su pase a los octavos de final, ya sea como <a href="https://caracol.com.co/2025/10/01/colombia-vs-noruega-por-mundial-sub-20-fecha-hora-y-como-seguir-partido-de-posible-clasificacion/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/10/01/colombia-vs-noruega-por-mundial-sub-20-fecha-hora-y-como-seguir-partido-de-posible-clasificacion/"><b>uno de los dos primeros de su zona o uno de los mejores terceros del campeonato</b></a>. Todo está dado para terminar el día celebrando en el Estadio Fiscal de Talca.Para lo anterior, <a href="https://caracol.com.co/2025/10/02/neiser-villarreal-gran-sorpresa-en-titular-de-colombia-para-juego-ante-noruega-por-mundial-sub-20/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/10/02/neiser-villarreal-gran-sorpresa-en-titular-de-colombia-para-juego-ante-noruega-por-mundial-sub-20/">el entrenador César Torres hizo algunas variantes en el once titular del equipo</a>. Para este duelo optó por darle paso a <b>Elkin Rivero </b>como cabeza del mediocampo y <a href="https://caracol.com.co/2025/09/27/la-parte-competitiva-la-va-a-ir-adquiriendo-en-el-mundial-cesar-torres-sobre-neiser-villarreal/?rel=buscador_noticias" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/09/27/la-parte-competitiva-la-va-a-ir-adquiriendo-en-el-mundial-cesar-torres-sobre-neiser-villarreal/?rel=buscador_noticias">a <b>Néiser Villarreal </b>en el frente de ataque</a>.