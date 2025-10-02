Tabla de posiciones Mundial Sub-20: Así quedó Colombia tras empatar con Noruega

La Selección Colombia cumplió con su segundo partido por el Mundial Sub-20. Tras el debut con triunfo ante Arabia Saudita por 1-0, fue empate sin goles contra Noruega, en un duelo de dos equipos que resultaron victoriosos en la primera salida.

Se sabía de la dificultad que representaba el duelo ante los europeos, organizados tácticamente y con la virtud de la altura para los duelos. Sin embargo, la Tricolor logró imponerse en su gran mayoría con el balón y generó las más claras.

Una de las acciones de más peligro se generó por el lado derecho. Un desborde de Óscar Perea que terminó en centro para Neiser Villarreal y el remate de pierna derecha del delantero que se estrelló con el palo.

Del mismo modo, hubo un buen remate de partido de parte del combinado nacional. Ingresaron Emilio Aristizabal y Joel Canchimbo al 84 y por poco llega el gol del triunfo al 88, en una acción combinada por derecha que definió Joel Romero y el arquero noruego, Fauskanger, atajó para concretar su gran partido y ser figura.

¿Cómo queda Colombia en el Grupo F del Mundial?

Colombia queda con 4 puntos ubicado de manera parcial en el primer puesto del grupo, con las mismas unidades de Noruega. La Tricolor cerrará la segunda fecha en esa colocación, pues del partido entre Arabia y Nigeria, en caso de que haya un ganador, ninguno superará al equipo nacional.

Así las cosas, la última fecha será definitiva en las aspiraciones de Colombia de llegar a octavos de final. Ese último duelo será contra Nigeria, equipo que llegará necesitado, el próximo domingo 5 de octubre a las 6:00 p.m.

Posiciones del Grupo F

POS EQUIPO PTS PJ DIF 1 Colombia 4 2 +1 2 Noruega 4 2 +1 3 Arabia Saudita 0 1 0 4 Nigeria 0 1 0

En desarrollo...