Tunja prepara a los jóvenes para las elecciones de Consejo de Juventud 2025
El personero Nelson Andrés Villabona invitó a los jóvenes de 14 a 28 años a una capacitación clave para entender el proceso electoral y fortalecer su liderazgo en la ciudad.
El personero de Tunja, Nelson Andrés Villabona, anunció que este martes se llevará a cabo una capacitación dirigida a jóvenes entre 14 y 28 años sobre las elecciones de los Consejos Municipales de Juventud, que se realizarán el próximo 19 de octubre. «...Estos espacios permiten que los jóvenes elijan a sus representantes, quienes participarán en la formulación de políticas públicas y en la vigilancia de la inversión de recursos destinados a esta población...», explicó en diálogo con Caracol Radio.
Villabona destacó que, a pesar de que esta será la segunda vez que se desarrollen dichas elecciones en el país, aún existen vacíos de información entre los candidatos y votantes. «...Muchos no saben en qué consisten los Consejos, cómo se desarrolla el proceso electoral ni cuáles son las reglas de participación. Por eso estamos ofreciendo una capacitación clara, ajustada a lo que establece la Ley 1865 de 2018, que regula este importante ejercicio democrático...», aseguró.
El personero precisó que la capacitación central se adelantará en el auditorio de la Institución Educativa de Cancerología, al norte de la ciudad. «...Allí convocamos a partidos, movimientos políticos, representantes estudiantiles, integrantes del Consejo Municipal de Juventud y la Plataforma de Jóvenes de Tunja. También explicaremos cómo la ley garantiza representación a víctimas del conflicto, minorías étnicas y comunidades afrodescendientes...», detalló.
Finalmente, Villabona reiteró la invitación a los jóvenes para participar de manera activa en las elecciones del 19 de octubre. «...Los puestos de votación serán los mismos que usamos en las elecciones locales, y los jóvenes podrán sufragar con su tarjeta de identidad en el sitio más cercano a su residencia. Este es un ejercicio clave para fortalecer el liderazgo juvenil y garantizar una democracia más incluyente...», concluyó.