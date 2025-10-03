Disidencias FARC asesinan a funcionario de la Alcaldía de Jamundí

El municipio de Jamundí, Valle, vuelve a ser escenario de violencia. La Alcaldía confirmó el homicidio de Nilson Julián Cañaveral Uribe, trabajador oficial de la Secretaría de Infraestructura, dedicado a la operación de maquinaria amarilla y al mantenimiento de vías rurales.

El crimen ocurrió en la vereda El Descanso, en la zona rural alta de Jamundí, mientras Cañaveral se encontraba realizando su labor.

“Desde la Alcaldía de Jamundí rechazamos y lamentamos profundamente el homicidio de Nilson Julián Cañaveral, trabajador oficial y gran ser humano que siempre sirvió con compromiso y dedicación a la comunidad jamundeña”, expresó la administración municipal en un comunicado.

Por su parte, el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, precisó que Cañaveral fue atacado a disparos por integrantes del Frente Jaime Martínez, una estructura de las disidencias de las FARC con fuerte injerencia en la zona.

“Él se encontraba con otros trabajadores de la Alcaldía cuando fue atacado por integrantes de este grupo armado”, puntualizó el oficial.

Una de las principales líneas de investigación sobre el móvil del asesinato es que estaría directamente relacionada con los trabajos de adecuación y ampliación de la vía que conecta El Descanso con el corregimiento de San Antonio.

Según denuncias, las disidencias FARC estarían extorsionando a las Juntas de Acción Comunal de la zona, obligándolas a realizar pagos para, supuestamente, “arreglar” la carretera. La interferencia con sus negocios ilícitos podría ser la causa del ataque contra el funcionario, cuyo trabajo era esencial para el mejoramiento de las carreteras rurales.

Ante la grave situación de orden público y la amenaza a los proyectos de infraestructura, la Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, ya había anunciado que el gobierno departamental intervendría en el arreglo de la vía.

De igual forma, el subdirector de la Policía, Rossemberg Novoa, aseguró que uniformados de la institución brindarían acompañamiento y protección a las obras y a los trabajadores.