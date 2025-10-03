Cali

Cali vive la inclusión en el agua con el II Festival Abierto de Para Natación

El evento reunirá a 64 paranadadores de diferentes categorías

Foto: CRP

Foto: CRP

Leslie Mariana Salazar

Este sábado 4 de octubre, la piscina semiolímpica del parque recreativo El Avión será escenario de un encuentro deportivo lleno de talento y superación: el II Festival Abierto de Para Natación 2025, organizado por la Liga Vallecaucana de Paranatación en alianza con la Corporación para la Recreación Popular (CRP)

El evento reunirá a 64 paranadadores de diferentes categorías —iniciación y avanzados— quienes llegarán desde Popayán, Tuluá y Cali, representando a clubes locales, la Liga Vallecaucana y la CRP. Cada participante recibirá una medalla como reconocimiento a su esfuerzo y compromiso con este deporte.

Categorías y pruebas

  • Principiantes: 25 metros patada libre, 25 metros patada espalda, 25 metros libre.
  • Avanzados: 100 metros libre, 100 metros espalda, 100 metros pecho.

Más información

La jornada arrancará a las 8:00 a.m. con un acto protocolario, seguido por las competencias en cada modalidad.

Este festival es un espacio para celebrar el deporte inclusivo, abierto a deportistas con discapacidad física, visual, auditiva, intelectual y síndrome de Down, consolidándose como un semillero de las futuras promesas de la natación paralímpica.

Desde la Liga Vallecaucana y el CRP invitan a familias, amigos y comunidad en general a acompañar a estos nadadores que con cada brazada inspiran disciplina, resiliencia y alegría.

