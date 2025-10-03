Petro a Donald Trump: Le solicito no entrometerse en la política interna de Colombia
El presidente colombiano cuestionó las críticas de Estados Unidos a la política de paz.
Las discordias entre Gustavo Petro y Donald Trump no pararon con el discurso del presidente colombiano ante las Naciones Unidas, y los desencuentros que han marcado a sus gobiernos. A esto se le suma la disidencia por la guerra en Gaza, y por los aviones de Estados Unidos en cercanías a Venezuela.
Pero es en este último punto, que ha radicado una cadena de mensajes del presidente Petro, en los que rechaza las operaciones de Estados Unidos en cercanías a territorio venezolano.