Política

Petro a Donald Trump: Le solicito no entrometerse en la política interna de Colombia

El presidente colombiano cuestionó las críticas de Estados Unidos a la política de paz.

Gustavo Petro y Donald Trump. Foto: (Photo by ANGELA WEISS/AFP via Getty Images) / (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)

Gustavo Petro y Donald Trump. Foto: (Photo by ANGELA WEISS/AFP via Getty Images) / (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)

Las discordias entre Gustavo Petro y Donald Trump no pararon con el discurso del presidente colombiano ante las Naciones Unidas, y los desencuentros que han marcado a sus gobiernos. A esto se le suma la disidencia por la guerra en Gaza, y por los aviones de Estados Unidos en cercanías a Venezuela.

Pero es en este último punto, que ha radicado una cadena de mensajes del presidente Petro, en los que rechaza las operaciones de Estados Unidos en cercanías a territorio venezolano.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad