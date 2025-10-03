Cancillería denunció malas condiciones de colombianas detenidas en Israel: Sin alimentación y agua

Tras una visita al centro de retención en Israel, la Cancillería confirmó que las colombianas activistas Manuela Bedoya y Luna Barreto, no se encuentran en buenas condiciones, y han sido sometidas a procedimientos que han afectado su dignidad y bienestar físico.

Tal y como lo había anticipado Caracol Radio, el encargado de Colombia de relaciones consulares en Tel Aviv, realizó la visita que tenía prevista para este viernes, y encontró que las activistas no habían tenido acceso a alimentación, ni a agua potable en las últimas 48 horas. Esto, a pesar de que el centro de detención, se encuentra en el desierto del Neguev, donde las condiciones de calor y cambios climáticos son extremos.