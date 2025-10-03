Cancillería denunció malas condiciones de colombianas detenidas en Israel: Sin alimentación y agua
El gobierno colombiano verificó que las detenidas serán deportadas en un plazo máximo de 72 horas.
Tras una visita al centro de retención en Israel, la Cancillería confirmó que las colombianas activistas Manuela Bedoya y Luna Barreto, no se encuentran en buenas condiciones, y han sido sometidas a procedimientos que han afectado su dignidad y bienestar físico.
Tal y como lo había anticipado Caracol Radio, el encargado de Colombia de relaciones consulares en Tel Aviv, realizó la visita que tenía prevista para este viernes, y encontró que las activistas no habían tenido acceso a alimentación, ni a agua potable en las últimas 48 horas. Esto, a pesar de que el centro de detención, se encuentra en el desierto del Neguev, donde las condiciones de calor y cambios climáticos son extremos.