Política

Cancillería denunció malas condiciones de colombianas detenidas en Israel: Sin alimentación y agua

El gobierno colombiano verificó que las detenidas serán deportadas en un plazo máximo de 72 horas.

473 detenidos de la Flotilla Sumud fueron trasladados a una prisión del sur de Israel. Foto: Getty Images.

473 detenidos de la Flotilla Sumud fueron trasladados a una prisión del sur de Israel. Foto: Getty Images.

Tras una visita al centro de retención en Israel, la Cancillería confirmó que las colombianas activistas Manuela Bedoya y Luna Barreto, no se encuentran en buenas condiciones, y han sido sometidas a procedimientos que han afectado su dignidad y bienestar físico.

Tal y como lo había anticipado Caracol Radio, el encargado de Colombia de relaciones consulares en Tel Aviv, realizó la visita que tenía prevista para este viernes, y encontró que las activistas no habían tenido acceso a alimentación, ni a agua potable en las últimas 48 horas. Esto, a pesar de que el centro de detención, se encuentra en el desierto del Neguev, donde las condiciones de calor y cambios climáticos son extremos.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad