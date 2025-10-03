Paro de FECODE en octubre: fecha de la convocatoria nacional y las razones detrás, según el sindicato

AME3558. BOGOTÁ (COLOMBIA), 12/06/2024.- Docentes convocados por el sindicato de maestros de Colombia marchan durante una protesta por las calles este miércoles, en Bogotá (Colombia). La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) dio inicio hoy a una huelga en rechazo a la Ley Estatutaria de Educación que se estudia en el Congreso, una iniciativa del Gobierno del presidente Gustavo Petro al que han apoyado desde su campaña electoral. EFE/ Carlos Ortega / Carlos Ortega ( EFE )

La Junta Nacional de Federación Colombiana de Educadores (FECODE) convocó a un nuevo paro nacional de 24 horas del magisterio a finales de octubre de 2025. La razón detrás de la movilización es el respeto a la Ley 91 de 1989 y la materialización plena del Acuerdo 003 de 2024.

La ley 91, que creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y el acuerdo en cuestión, modifica la contratación de los servicios de salud para los maestros y sus beneficiarios, reemplazando el modelo actual por una red directa gestionada por la Fiduprevisora.

Esto con el fin de mejorar la atención con un modelo más ágil y eficiente para la cobertura y calidad del servicio, en especial para paciente de enfermedades crónicas. En este contexto, FECODE denunció que las entidades prestadoras de salud se niegan a cumplir compromisos de la ley.

Pidió que se investigue a las entidades médicas, que anuncian la cesación de la totalidad de los servicios a los docentes, pese a que se les está pagando; como también, a las que insisten en no acoger el manual tarifario, el cual busca con tarifas más justas para los maestros.

Fecha del paro de FECODE

Desde la Federación exigen acciones concretas al Gobierno Nacional y a la Fiduprevisora para asegurar que se refrende el derecho a la salud del magisterio. A través de un comunicado, FECODE confirmó un paro nacional con movilización, el próximo jueves 30 de octubre.

El magisterio solicitó “la urgente unificación en criterios y acciones, entre los ministerios integrantes del Consejo, junto a la vicepresidencia de la Fiduprevisora para Asuntos del FOMAG, con el fin de resolver las múltiples problemáticas que se siguen presentando”.

“El Paro no está en contra del Gobierno Nacional”

Aclararon que el nuevo paro no es en contra del Gobierno Nacional encabeza de Gustavo Petro, no obstante reiteraron su llamado para refrendar el derecho a la salud del magisterio y, a la Fiduprevisora para que proceda con mayor decisión contra las barreras de acceso al derecho que van en contra vía a lo consignado en el Acuerdo 003 de 2024 del FOMAG.

Entre los principales motivos de la convocatoria, Fecode resaltó los siguientes:

1. Exigir mayores acciones para garantizar el derecho a la salud del magisterio y sus beneficiarios, y que Fiduprevisora actúe con mayor decisión contra las barreras de acceso a este derecho, conforme al Acuerdo 003 de 2024 del FOMAG.

2. Solicitar la radicación del proyecto de ley orgánica que reglamente el Acto Legislativo 03 de 2024, el cual reformó el SGP, y asegurar que los recursos se prioricen para universalizar los derechos a educación, salud, agua para el consumo y saneamiento básico en todos los municipios.

En conclusión, el magisterio se movilizará en defensa del derecho a la salud, exigiendo investigaciones sobre el uso de fondos destinados a servicios médicos y solicitando al Gobierno Nacional mayor compromiso para asegurar la correcta ejecución de la reforma al Sistema General de Participaciones, garantizando así más recursos para el sector.