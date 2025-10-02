“Es un resplado que me dan”: Vicepresidente del FOMAG sobre paro convocado por FECODE

El Vicepresidente de la Fiduprevisora-Fomag, Aldo Cadena se pronunció respecto al paro de 24 horas convocado por la junta directiva de FECODE para el próximo 30 de octubre, por la crisis en salud que padecen algunos maestros, tema sobre el que aseguró que se trata de una manifestación de respaldo a la entidad, para exigir a los prestadores el cumplimiento de sus deberes.

“Es una forma de presionar que a mí no me molesta, la respaldo en ese sentido, sobre todo el objetivo que tienen, no tiene ningún problema en contra de nosotros, sino que nos llama la atención para que nosotros ajustemos mucho más, para que se obre con calidad en el servicio que tiene que prestarse”, explicó Aldo Cadena.

Se refirió a que no se trata de una manifestación del gobierno contra el mimso gobierno.

“Creo que la defensa que asume FECODE, que lo haga en las calles, no nos preocupa. De todas maneras, el comunicado tiene dos aspectos, muy importantes a resaltar. Uno es que manifiestan que no es un paro en contra del gobierno”, agregó.

Cabe recordar que en los últimos días, el FOMAG se reunió con el Comité Ejecutivo de FECODE para presentar un informe detallado sobre la red de prestadores de salud del magisterio, y allí también se socializaron los mecanismos y tiempos para el reconocimiento de pensiones y cesantías del magisterio, así como los avances y acumulados alcanzados a la fecha.