Fecode anuncia estado de alerta permanente en defensa de Ley 91 de 1989 por derecho a salud de magisterio

Por medio de un comunicado en sus redes sociales, Fecode expresó su posición frente al consejo de Mnistros que se realizó el pasado 15 de septiembre que fue liderado por el presidente Gustavo Petro, con relación a la situación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)

En dicho consejo, se revelaron críticas al modelo vigente de aseguramiento en salud y la urgencia de una reforma estructural que garantice sostenibilidad, eficiencia y respeto por el régimen especial docente, abordó tanto la gestión de los recursos como el futuro de la atención en salud de los maestros y sus familias.

El jefe de Estado denunció la ausencia de un tarifario dinámico que regule el pago a prestadores, lo que habría permitido sobrecostos desproporcionados, ante estos hechos, el Gobierno propuso un nuevo modelo de atención en salud donde planteó la idea de transformar el FOMAG en materia de salud hacia un modelo con adscripción directa a la ADRES, eliminando intermediarios y adoptando el giro directo a hospitales y clínicas, entre otros.

Frente a estas peticiones y proposiciones que hizo el Gobierno, Fecode hice varios anuncios en su comunicado:

La administración de lo recursos del FOMAG ha estado en manos de la Fiduprevisora durante 35 años, por lo tanto, las denuncias históricas en relación con malos manejos, no puede llevar a afectar la constitución de nuestro Fondo, por lo cual, no aceptamos ninguna intención para trasladar nuestras pensiones, cesantías o salud a ninguna entidad distinta al FOMAG Ante las denuncias de corrupción y alianzas con abogados y prestadores para desfalcar el FOMAG, realizados por el presidente de la República, FECODE exige al mandatario que se ordene las investigaciones de rigor y, de encontrar los culpables de tan reprochables hechos, sean condenados con el peso de la ley. Respecto al informe financiero, lamentablemente no se precisaron las cifras, el estado actual, ni las acciones para dar soluciones. Sobre las liquidaciones de pensiones y cesantías, en el último año, han mejorado ostensiblemente los tiempos de pago, sin aún garantizar el nivel óptimo, se registra una repercusión en el Fondo, cuando la responsabilidad es de las Entidades Territoriales Certificados en Educación o de la Fiduprevisora.

Es por esto, que FECODE finaliza su comunicado haciendo una convocatoria a las filiales y al magisterio en general para mantenerse en estado de alerta permanente en defensa de la Lay 91 de 1989 y la total materialización del Acuerdo 03 de 2024 del FOMAG, por el derecho a la salud. Concluyó el documento.