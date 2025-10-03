“No quieren la inteligencia de su juventud”: Petro por recorte en educación superior en Antioquia

Antioquia

El presidente Gustavo Petro lanzó una fuerte crítica a las élites antioqueñas por el impacto que tendría el Proyecto de Ordenanza 52 de 2025 en la educación superior pública del departamento.

La iniciativa, que ya fue aprobada en primer debate en la Asamblea de Antioquia, plantea eliminar las estampillas que financian al Politécnico Jaime Isaza Cadavid, la Institución Universitaria Digital de Antioquia y el Tecnológico de Antioquia.

“En Antioquia pasan cosas graves, pero no salen en su prensa. Las élites antioqueñas han gritado, como en la Salamanca de España: ¡Muera la inteligencia! Desfinancian su educación pública superior”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Petro advirtió que “Antioquia será grande por la inteligencia de su pueblo” y cuestionó a los sectores tradicionales del poder: “Han vivido mucho tiempo con las mafias carniceras, y las mafias carniceras no necesitan inteligencia sino cuchillos y algún periódico lleno de mentiras por ahí”.

Impacto de la eliminación de las estampillas en la educación superior en Antioquia

La aprobación parcial del proyecto, cuyo artículo 563 establece que las estampillas que financian a estas instituciones solo tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025, ha generado gran tensión en el departamento. Los estudiantes del Politécnico Jaime Isaza Cadavid ya declararon paro indefinido en rechazo a la medida, señalando que desfinancia a la institución sin un aumento paralelo en la base presupuestal.

Las comunidades educativas también han expresado preocupación por los estudios contratados por la Gobernación de Antioquia que evalúan la posibilidad de fusionar varias instituciones de educación superior, lo que consideran una amenaza a la autonomía universitaria.

Mientras la Asamblea avanza en el trámite de la ordenanza, las protestas estudiantiles continúan en Medellín bajo la consigna de defender la educación pública superior.