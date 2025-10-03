Lo que la política no hace, la música sí, y es que no hay fronteras para compartir: Carlos Vives

En su paso por el programa de 6 AM de Caracol Radio, habló el cantautor, productor y ganador de varios premios Grammy Latino, Carlos Vives, quien mencionó lo que ha significado para él hacer música y el representar a Colombia ante otros grandes artistas. Asimismo, resaltó lo importante que ha sido para él reconectar con sus raíces y sus orígenes como colombiano.

Por otro lado, también destacaba la importancia de entender que en la industria musical es fundamental mantenerse pese a las críticas que puedan surgir en el camino, pues en parte, el esfuerzo y la dedicación lo han llevado hasta donde está hoy en día en la música.

“Voy cantando cosas, voy contando cosas donde tengo los afectos, donde he puesto mis sueños y como eso me llevó a encontrar mi camino en la música, y por supuesto escoger el camino de la música donde quería caer: cargarse Colombia y empezar a hablar de mi país, eso”.

Construir la “colombianidad” en la música

Carlos Vives recordó como fue para él iniciar en esta industria, mencionando que el viajar por el mundo, cuando recién comenzaba en los 80, le ayudo a analizar el panorama y darse cuenta de que Colombia tenía mucho por mostrar en cuanto a su cultura y ritmos, de ahí la construcción de esa “colombianidad”, una apropiación digna de lo que es ser Colombiano.

Asimismo, subrayó que es a partir de estas características es que se construyen raíces que permiten que la industria de la música en el país crezca, para que así, nazca una herencia musical, como lo es el Vallenato, una corriente musical que tiene mucho para dar.

Vives también mencionaba lo importante que es la música, pues en ella, no existen fronteras:

“A la final va más allá de nuestra frontera, porque al final lo que a veces la política no hace, la música te muestra lo todo el tiempo; no hay fronteras en esta industria, y no solamente en nosotros los que hablamos en español, sino que no hay fronteras con los que hablan con otros idiomas”.

En desarrollo.