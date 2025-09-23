Carlos Vives celebra 30 años de “La Tierra del Olvido” en el Tiny Desk de NPR

En el marco del Mes de la Herencia Hispana, Carlos Vives protagonizó una vibrante sesión de Tiny Desk para NPR Music en Washington D.C., celebrando los 30 años de su álbum icónico La Tierra del Olvido.

Acompañado por su legendaria banda La Provincia, Vives ofreció un recorrido musical que fusionó instrumentos tradicionales como la gaita y el acordeón con sonidos modernos, reafirmando la riqueza cultural de Colombia y América Latina.

Durante la presentación, interpretó temas remasterizados como La Cachucha Bacana, Diosa Coronada, Ella y Agua, además de clásicos como La Tierra del Olvido, Pa’ Mayte y Fruta Fresca, esta última añadida espontáneamente por la ovación del público. Vives compartió emotivas reflexiones sobre identidad y raíces, destacando que el álbum representa “todo lo que somos”.

El set incluyó una mochila artesanal elaborada por mujeres Arhuacas de la Sierra Nevada, símbolo de conexión con la tierra y las tradiciones. La presentación está disponible en el canal oficial de NPR Music hasta el 15 de octubre.