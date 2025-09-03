Farándula

Carlos Vives, Goyo y Arthur Hanlon, deslumbran en The Tonight Show con “Goodbye”

La fusión de cumbia y blues marcó el inicio de temporada del programa de Jimmy Fallon

La noche del 2 de septiembre, el escenario de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon se convirtió en una celebración de la música latina con la presentación de “Goodbye”, una poderosa colaboración entre el pianista Arthur Hanlon, el ícono colombiano Carlos Vives y la cantante afrocolombiana Goyo.

La actuación, grabada en el Rockefeller Center de Nueva York, marcó el inicio de temporada del programa y fue una clase magistral de virtuosismo musical.

Hanlon, al piano, fusionó el blues del Delta del Mississippi con la cumbia del Caribe colombiano, acompañado por la voz inconfundible de Vives y la fuerza escénica de Goyo.

La canción, parte del álbum 2 Manos 1 Mundo, fue producida por Nicolás “Navi” de la Espriella y lanzada bajo Sony Music Latin.

El espectáculo incluyó a Mayte Montero en la gaita, Yainer Horta en teclados, Fabio Pimentel en guitarra y Otoniel Vargas en batería, logrando una puesta en escena vibrante y emotiva que fue ovacionada tanto por el público presente como por la audiencia televisiva.

“Goodbye” ha sido destacada por Billboard como una de las mejores canciones latinas del año, y esta presentación reafirma el alcance global de sus intérpretes.

Carlos Vives, con más de 20 millones de discos vendidos y múltiples premios Grammy, y Goyo, reconocida por su activismo y propuesta afrolatina, se consolidan como embajadores de la cultura colombiana en el mundo.

