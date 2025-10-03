Barranquilla

Esquema de seguridad de Saade sufre accidente en vías del Cesar

Dos escoltas resultaron heridos

Foto: @alfredosaadev

Foto: @alfredosaadev

El accidente dejó a dos escoltas heridos y dos personas más con lesiones, serían miembros del equipo de trabajo del precandidato presidencial.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Al parecer el conductor de la camioneta intentó esquivar un animal en la vía y se salió de la carretera chocando con arboles

Los heridos serían un escolta de la Unidad Nacional de Protección y otro de la Policía Nacional.

En sus redes sociales, Saade agradeció a las autoridades municipales por el apoyo recibido a los heridos.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad