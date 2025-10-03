Esquema de seguridad de Saade sufre accidente en vías del Cesar

El accidente dejó a dos escoltas heridos y dos personas más con lesiones, serían miembros del equipo de trabajo del precandidato presidencial.

Al parecer el conductor de la camioneta intentó esquivar un animal en la vía y se salió de la carretera chocando con arboles

Los heridos serían un escolta de la Unidad Nacional de Protección y otro de la Policía Nacional.

En sus redes sociales, Saade agradeció a las autoridades municipales por el apoyo recibido a los heridos.