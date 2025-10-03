Juez sanciona al alcalde de Sabanalarga por desacato en caso de alumbrado público

El Juzgado Décimo de Pequeñas Causas de Barranquilla sancionó con una multa de un salario mínimo mensual legal vigente al alcalde de Sabanalarga, José Elías Chams, por desacatar una orden de tutela en el proceso relacionado con el contrato de concesión del servicio de alumbrado público del municipio.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

La medida judicial se produjo tras comprobarse que la administración municipal no cumplió de manera plena con la orden emitida el 15 de agosto de 2025, que exigía responder de fondo un derecho de petición interpuesto por la empresa Delelco S.A.

La Alcaldía entregó información parcial, omitiendo datos como la identificación de funcionarios responsables de actos administrativos y negándose a suministrar copias de hojas de vida, alegando reserva de datos personales. Sin embargo, el despacho concluyó que se trataba de información pública y, por tanto, debía entregarse.

Procuraduría adelanta investigación

La sanción judicial se suma a las investigaciones disciplinarias que adelanta la Procuraduría Provincial de Instrucción de Barranquilla contra el propio alcalde Chams.

El organismo abrió proceso formal en su contra por presuntas irregularidades en la expedición de la Resolución 0131 de mayo de 2025, mediante la cual ordenó la suspensión de los giros a la concesión de alumbrado público y reasignó funciones de interventoría a dependencias municipales sin sustento legal, lo que podría configurar extralimitación de funciones y vulneración de principios de la contratación estatal.

Habría denuncia penal

Caracol Radio conoció que los abogados de la concesión interpondrán una solicitud de aclaración buscando que se sume orden de arresto entre las sanciones, así como denuncia penal contra los funcionarios, que, al parecer, sin las competencias legales ni profesionales, adelantaron la revisión unilateral del contrato.

De esta manera, el alcalde de Sabanalarga enfrenta un doble frente: por un lado, la sanción impuesta por la justicia ordinaria por desacato a una tutela, y por otro, un proceso disciplinario que podría derivar en sanciones más severas si se comprueban las irregularidades en la gestión del contrato de alumbrado público.