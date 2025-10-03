Exalcalde Jaime Beltrán denuncia perfilamiento y responde a señalamientos del presidente Petro

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En un pronunciamiento difundido en las últimas horas, el exalcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán, acusó al presidente Gustavo Petro de atacarlo públicamente en relación con un hecho doloroso que afecta a una familia de la ciudad, la muerte de Sandra Cecilia Serrano, una de las abogadas que demandó la elección de Beltrán como alcalde.

Según declaración de Jaime Beltrán, los señalamientos hacen parte de un “modus operandi sistemático de perfilamiento”, similar al que, aseguró, se ha registrado contra figuras como Miguel Uribe en Colombia y Charlie Kirk en Estados Unidos.

El dirigente sostuvo que las afirmaciones del presidente Gustavo Petro, no solo generan odio, sino que también incitan a seguidores a realizar comentarios que ponen en riesgo tanto a su familia como a la democracia local.

“Desde el momento que anunciamos nuestras aspiraciones en política, surgieron todo tipo de ataques. La política tiene cientos de estrategias, pero estas son rastreras y habla muy mal de la primera autoridad del país”, enfatizó.

Asimismo, anunció que emprenderá acciones legales para defender su buen nombre y trayectoria de más de dos décadas, centrada -dijo- en la defensa de la vida y en programas de rehabilitación de jóvenes en condiciones de drogadicción y delincuencia.

“No, señor, no se equivoque. Somos mansos, pero no mensos”, concluyó.