Presidente Petro se pronunció ante la muerte de la abogada demandante del caso de Jaime Beltrán

Bucaramanga

La capital santandereana está en polémica tras el hallazgo del cuerpo sin vida de la abogada Sandra Cecilia Serrano Rodríguez, de 53 años, quien fue encontrada en la noche del jueves 2 de octubre en una oficina ubicada en el barrio Sotomayor.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía Nacional y la Fiscalía, la profesional del Derecho fue hallada junto a un plato, un vaso y una nota manuscrita que decía: “Ojo, no tocar plato, ni pan, ni vaso, ni marcador”. El CTI realizó la inspección técnica al cadáver y recolectó los elementos materiales probatorios para esclarecer el hecho.

La abogada fue una de las demandantes en el proceso que terminó con la salida de Jaime Andrés Beltrán Martínez de la Alcaldía, por doble militancia.

Presidente Gustavo Petro se pronuncia tras la muerte de la abogada:

El presidente Gustavo Petro también se refirió al suceso y aseguró que la abogada, quien había demandado la investidura del alcalde Beltrán, fue víctima de un crimen.

“Definitivamente, ojo pueblo, han llenado de odio y sectarismo a algunos ignorantes. Han asesinado a Sandra Cecilia Serrano, abogada santandereana que demandó la investidura del alcalde Beltrán”, señaló.

Definitivamente, ojo pueblo, han llenado de odio y sectarismo a algunos ignorantes. Han asesinado a Sandra Cecilia Serrano, abogada santandereano que demandó la investidura del alcalde Beltrán.



En Santander también hay gentes llenas de odio en su corazón, que le pueblo comunero… https://t.co/cyRxWMZJdM — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 3, 2025

Además agregó Petro: "En Santander también hay gentes llenas de odio en su corazón, que le pueblo comunero los venza con amor“.

El mandatario hizo un llamado a la unidad y citó al líder comunero José Antonio Galán: “Ni un paso atrás y lo que ha de ser que sea. Que los comuneros vuelvan a vivir en el corazón del pueblo santandereano”.

“La infamia no tiene límites”, mencionó Jaime Beltrán rechazando la persecución política que según él está viviendo:

Jaime Andrés Beltrán, ex alcalde de Bucaramanga, envió un mensaje de condolencia a la familia Serrano y rechazó los señalamientos que intentan relacionar el caso con procesos judiciales que enfrenta.

“Quiero iniciar enviando palabras de solidaridad y condolencia a la familia de la señora Sandra Cecilia Serrano (...). Es lamentable la manera como algunos medios y personas han utilizado este hecho para querer relacionarlo con el fallo del Consejo de Estado. Eso pone en riesgo mi vida, la de mis hijos y la de mi esposa”, afirmó.

Nos quieren acabar política y moralmente con falsedades cada vez más graves e infames.



No todo vale. pic.twitter.com/433lYxPjpm — Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) October 3, 2025

Lea también:¿Calidad de vida? Pobreza, movilidad, seguridad y empleo: los retos en el Área Metropolitana

Beltrán hizo un llamado a la Fiscalía, a la Policía y a la Defensoría del Pueblo para que se investigue con celeridad el caso, advirtiendo que se siente víctima de una “persecución política” y de una campaña para “acabar con su buen nombre”.

Aunque la primera versión oficial habla de un posible suicidio, otras hipótesis están siendo consideradas por las autoridades, pues la abogada habría recibido amenazas en los últimos meses. La Fiscalía avanza en la recolección de pruebas y entrevistas para esclarecer lo ocurrido y dar certeza sobre las causas de su muerte.