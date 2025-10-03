Clínica Foscal confirma que no habrá cierre de servicios para usuarios de Nueva EPS

Bucaramanga

Ante algunos rumores difundidos por algunos ciudadanos, la Clínica Foscal emitió un comunicado oficial este viernes 3 de octubre en el que desmiente categóricamente el supuesto cierre de sus servicios de salud para los usuarios de la Nueva EPS a partir del 26 de noviembre.

La institución aclaró que dicha información es “imprecisa y no fue consultada” y llamó a la ciudadanía a no dejarse llevar por publicaciones no verificadas. En el documento firmado por su director general, Jorge Ricardo León Franco, se reafirma el compromiso de la clínica con la atención en salud para los usuarios de la Nueva EPS en seis departamentos del nororiente colombiano.

“Actualmente la atención en salud para los usuarios de la Nueva EPS es completamente normal”, señala el comunicado, reiterando que los servicios continúan operando con total normalidad.

La Clínica Foscal también destacó que mantiene abiertos los canales de diálogo con las entidades aseguradoras, actuando siempre bajo el principio de proteger el derecho fundamental a la salud de sus pacientes.

Este pronunciamiento busca brindar tranquilidad a los miles de usuarios del sistema de salud de esta Nueva EPS, que acuden a la Foscal, una de las instituciones médicas más reconocidas de Santander.