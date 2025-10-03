“El Pulso del Fútbol, el programa con mayor audiencia deportiva en Colombia”

“Líder es quien gana El Pulso”, César Castiblanco, desde La Unión, Valle del Cauca. Con la frase de este oyente de El Pulso, el director, César Augusto Londoño, abrió el programa de este jueves 2 de octubre.

“Nos da pie para contarles que gracias a ustedes, los oyentes, que van a completar casi 25 años escuchando El Pulso del Fútbol, siguen teniendo la satisfacción de escuchar el programa más escuchado de la radio en Colombia”, agregó Londoño.

“El Pulso se consolida en el liderazgo de la multiplataforma, que es gigantesca, durante el mes de septiembre. Solo en septiembre El Pulso ha llegado más que nadie en números grandes las diferentes plataformas. 1.500.000 mil nos vieron en YouTube. 509.000 usuarios únicos, 1 millón 340 mil reproducciones en TikTok, que empezamos ese mes y ha sido sensacional”.

Desde El Pulso del Fútbol le agradecemos a los que escuchan, los que critican, los que hacen parte de esta comunidad, por hacer de esta la marca #1 multipaltaforma en Colombia.

