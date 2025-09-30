Fuerte discusión entre César Augusto Londoño y Steven Arce: “No sea exagerado y atrevido”

Se armó el debate en ‘La Polémica’ de Caracol Radio. En medio del programa de este lunes 29 de septiembre, César Augusto Londoño y Steven Arce debatieron sobre el buen juego que ha mostrado Fortaleza en este segundo semestre de la Liga Colombiana.

La discusión empezó cuando Arce advirtió que “me han querido vender que Fortaleza es un equipo que toca 300 veces antes de hacer goles”, cuando en su opinión se trata de un conjunto con buenas transiciones defensa-ataque.

Fortaleza es uno de los mejores equipos en el segundo semestre de la Liga Colombiana

En este orden de ideas, señaló que a los bogotanos los comparan con el Barcelona, cuando en realidad “no construyen 25 pases, sino 5-6 y ya están al otro lado”.

De inmediato saltó Londoño, al tildar a su compañero de “exagerado” y “ridículo”, pues aquella comparación con el cuadro español no la dijo: “Steven, usted por qué es tan exagerado... Usted es de unos excesos, que no le quedan bien en este programa. Usted es un hombre joven, tranquilo, con una enorme virtud, pero el exceso es decir que si yo digo que Fortaleza juega bien, no estoy diciendo que sea el Barcelona. No sea ridículo. Estoy diciendo que juega bien y lo demuestra la posición en la tabla”.

Fuerte discusión entre César Augusto Londoño y Steven Arce

Luego de lo anterior, la discusión incrementó entre ambos panelistas. Steven Arce criticó el hecho de que su colega exaltara de manera desmedida, según dijo, el nivel que ha mostrado Fortaleza en Liga y “descalificara” argumentos en su contra.

“Deje de darme palo y diga cuál es el exceso. Concéntrese en el argumento y no en la descalificación... Estás deambulando en la crítica personal y no el argumento futbolístico”, señaló Arce. A lo que respondió César Augusto Londoño: “Estoy concentradito como en toda mi vida. No estoy deambulando”.

Los ánimos empezaron a caldearse cuando Arce sentenció que emplear la palabra “ridículo” es únicamente para “desviar el debate y eso es lo que está haciendo”. Y complementó: “Yo no he dicho que Fortaleza juega mal, concéntrese César Augusto, que se calienta y se deja desviar. No se deje calentar”.

Y Londoño continuó con la discusión: “Usted es exagerado y atrevido. El que se está calentando es usted, se está desproporcionando en su argumentación. Y si lo dejo hablar, se me puede ir por el lado de las pendejadas y eso es muy grave. Nunca dije que Fortaleza es el Barcelona”.

“Entonces no hablo, porque si para usted digo pendejadas, para qué hablar. Yo no acepto eso. El señor Londoño no ha hecho sino descalificar mi argumento, entonces lo mínimo que yo merezco es que pueda responderle”, comentó Steven. Le contraargumentó César: “Yo no estoy diciendo que Fortaleza hace muchos pases, puede hacer las pases. Solo no diga cosas que no son”.

“Pero déjeme hablar. Acá lo único que he dicho son cosas que a usted no le gustan y por eso ‘Bota el chupo’, como dicen mis amigos en la costa”, finalizó Arce.

Así fue la fuerte discusión entre César Augusto Londoño y Steven Arce