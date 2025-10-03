Del 9 al 12 de octubre habrá suspensión de agua en el norte del Valle de Aburrá

Empresas Públicas de Medellín (EPM) realizará una importante intervención en la planta de potabilización Manantiales con el fin de modernizar sus sistemas y garantizar un servicio de agua potable continuo, confiable y de calidad durante los próximos años.

Esta modernización, que hace parte del plan estratégico de la compañía, representa una inversión de 312 mil millones de pesos y cuenta con la participación de más de 400 trabajadores. La planta Manantiales abastece actualmente a casi la mitad de la población del Valle de Aburrá, por lo que será necesario suspender su operación de forma temporal y escalonada, lo que implicará interrupciones en el suministro de agua potable desde el medio día del 9 de octubre hasta la media noche del domingo 12.

Según EPM, aproximadamente 1.139.000 personas —equivalentes al 30 % de la población del área metropolitana— se verán afectadas por esta medida. El proceso se llevará a cabo en 26 circuitos y tanto la suspensión como la reanudación del servicio se harán gradualmente.

Las zonas con mayor afectación serán el norte y centro-oriente de Medellín, que corresponden al 24 % de las instalaciones de la ciudad; además del 96 % del municipio de Bello, y el 100 % de Copacabana y Girardota. En total, se verán impactados 448.000 usuarios residenciales y no residenciales.

Para atender la contingencia, EPM habilitará un Puesto de Mando Unificado en Belén y un perímetro logístico en Pedregal. También dispondrá de 48 rutas de carrotanques para el abastecimiento de agua en sectores residenciales.

Asimismo, los usuarios podrán consultar si su vivienda o negocio se verá afectado ingresando el número del contrato en el asesor virtual Ema al 302 300 0115, o escaneando el código QR disponible en la página web de EPM, donde se publicará la ubicación de los carrotanques.

Recomendaciones para los usuarios

Almacenar agua con anticipación de forma moderada.

Tener en cuenta que al restablecerse el servicio puede presentarse turbiedad temporal , lo cual es normal.

, lo cual es normal. No realizar intervenciones en los medidores de agua.

EPM recalcó que esta “pausa necesaria” busca reducir las interrupciones futuras y garantizar el suministro de agua potable con altos estándares de calidad a largo plazo para toda la región.