Del 9 al 12 de octubre habrá suspensión de agua en el norte del Valle de Aburrá
Los usuarios pueden consultar si se verán afectados por la suspensión a través del asesor virtual de EPM.
Empresas Públicas de Medellín (EPM) realizará una importante intervención en la planta de potabilización Manantiales con el fin de modernizar sus sistemas y garantizar un servicio de agua potable continuo, confiable y de calidad durante los próximos años.
Esta modernización, que hace parte del plan estratégico de la compañía, representa una inversión de 312 mil millones de pesos y cuenta con la participación de más de 400 trabajadores. La planta Manantiales abastece actualmente a casi la mitad de la población del Valle de Aburrá, por lo que será necesario suspender su operación de forma temporal y escalonada, lo que implicará interrupciones en el suministro de agua potable desde el medio día del 9 de octubre hasta la media noche del domingo 12.
Según EPM, aproximadamente 1.139.000 personas —equivalentes al 30 % de la población del área metropolitana— se verán afectadas por esta medida. El proceso se llevará a cabo en 26 circuitos y tanto la suspensión como la reanudación del servicio se harán gradualmente.
Las zonas con mayor afectación serán el norte y centro-oriente de Medellín, que corresponden al 24 % de las instalaciones de la ciudad; además del 96 % del municipio de Bello, y el 100 % de Copacabana y Girardota. En total, se verán impactados 448.000 usuarios residenciales y no residenciales.
Para atender la contingencia, EPM habilitará un Puesto de Mando Unificado en Belén y un perímetro logístico en Pedregal. También dispondrá de 48 rutas de carrotanques para el abastecimiento de agua en sectores residenciales.
Asimismo, los usuarios podrán consultar si su vivienda o negocio se verá afectado ingresando el número del contrato en el asesor virtual Ema al 302 300 0115, o escaneando el código QR disponible en la página web de EPM, donde se publicará la ubicación de los carrotanques.
Recomendaciones para los usuarios
- Almacenar agua con anticipación de forma moderada.
- Tener en cuenta que al restablecerse el servicio puede presentarse turbiedad temporal, lo cual es normal.
- No realizar intervenciones en los medidores de agua.
EPM recalcó que esta “pausa necesaria” busca reducir las interrupciones futuras y garantizar el suministro de agua potable con altos estándares de calidad a largo plazo para toda la región.