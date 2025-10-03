¿Cuándo es el último partido de Luis Díaz previo a su viaje a Selección Colombia? Fecha y hora. (Photo by Danilo Di Giovanni/Getty Images) / Danilo Di Giovanni

Este viernes 3 de octubre fue entregada la convocatoria realizada por Néstor Lorenzo para los partidos que tendrá la Selección Colombia en la venidera fecha FIFA. El cuadro nacional se medirá con México y Canadá en los Estados Unidos.

Se trata de partidos clave para la Tricolor, teniendo en cuenta que está luchando por ser cabeza de serie en el Mundial del próximo año. Para ello debe pasar de la decimotercera posición en el ranking FIFA a la novena. Misión para nada sencilla.

Entre la lista de convocados destaca la presencia de referente como Luis Díaz y James Rodríguez, así como el regreso de viejos conocidos como Rafael Santos Borré y Álvaro Montero. Asimismo, hay ausencias de peso como las de Jhon Arias y Camilo Vargas, dos habituales titulares que no entraron por decisión técnica.

Convocatoria de la Selección Colombia

Arqueros : David Ospina (Atlético Nacional), Kevin Mier (Cruz Azul - MEX), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield - ARG).

: David Ospina (Atlético Nacional), Kevin Mier (Cruz Azul - MEX), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield - ARG). Defensas : Álvaro Angulo (Pumas - MEX), Andrés Román (Atlético Nacional), Daniel Muñoz (Crystal Palace - ENG), Dávinson Sánchez (Galatasaray - TUR), Jhon Lucumí (Bologna - ITA), Johan Mojica (Mallorca - ESP), Yerry Mina (Cagliari - ITA), Yerson Mosquera (Wolverhampton - ENG).

: Álvaro Angulo (Pumas - MEX), Andrés Román (Atlético Nacional), Daniel Muñoz (Crystal Palace - ENG), Dávinson Sánchez (Galatasaray - TUR), Jhon Lucumí (Bologna - ITA), Johan Mojica (Mallorca - ESP), Yerry Mina (Cagliari - ITA), Yerson Mosquera (Wolverhampton - ENG). Mediocampistas : Richard Ríos (Benfica - POR), Kevin Castaño (River Plate - ARG), James Rodríguez (Club León - MEX), Jefferson Lerma (Crystal Palace - ENG), Juan Camilo Portilla (Talleres - ARG), Juan Fernando Quintero (River Plate - ARG).

: Richard Ríos (Benfica - POR), Kevin Castaño (River Plate - ARG), James Rodríguez (Club León - MEX), Jefferson Lerma (Crystal Palace - ENG), Juan Camilo Portilla (Talleres - ARG), Juan Fernando Quintero (River Plate - ARG). Delanteros: Jaminton Campaz (Rosario Central - ARG), Johan Carbonero (Internacional - BRA), Juan Camilo Hernández (Real Betis - ESP), Kevin Serna (Fluminense - BRA), Luis Díaz (Bayern Múnich - GER), Luis Suárez (Sporting Lisboa - POR), Yáser Asprilla (Girona - ESP), Rafael Santos Borré (Internacional - BRA).

¿Cuándo es el último partido de Luis Díaz previo a su viaje a Selección Colombia?

Luis Díaz tiene por delante un partido con el Bayern Múnich, previo a unirse a la convocatoria de la Selección Colombia. Este duelo será el sábado 4 de octubre frente al Eintracht Frankfurt, en el Deutsche Bank Park. Las acciones empezarán a partir de las 11:30 de la mañana, hora colombiana.

Después de esto, el club liberará al guajiro para que pueda unirse a la concentración nacional.