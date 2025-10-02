La Selección Colombia Femenina Sub-17 ultima detalles para el Mundial de Marruecos

Este 17 de octubre iniciará el Mundial Femenino Sub-17, el torneo que en esta ocasión se diputará en Rabat, ciudad capital de Marruecos. Será una edición histórica, pues es la primera vez que cuente con 24 naciones participantes.

Por parte de CONMEBOL, son cuatro los representantes de Sudamérica, entre ellos la Selección Colombia Femenina. Los equipos se repartieron en seis grupos de a cuatro selecciones, Colombia hace parte del grupo E; junto a España (bicampeonas en la edición de 2018 y 2022), Corea del Sur (campeonas en 2010) y Costa de Marfil.

Con miras a esta competición, la ‘Tricolor Nacional’ adelanta un microciclo de preparación con 23 jugadoras en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá. Las seleccionadas por Carlos Paniagua, estarán viajando a territorio africano entre el 11 y 14 de octubre.

𝐂𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚 𝐅𝐞𝐦𝐞𝐧𝐢𝐧𝐚 𝐒𝐮𝐛-𝟏𝟕: 𝐦𝐢𝐜𝐫𝐨𝐜𝐢𝐜𝐥𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐢𝐨 𝐚 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐩𝐚 𝐌𝐮𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐅𝐈𝐅𝐀 𝐌𝐚𝐫𝐫𝐮𝐞𝐜𝐨𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟓 📋



— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 30, 2025

En la mañana de este jueves 2 de octubre la Federación Colombiana de Fútbol ofreció un espacio de zona mixta, en la que participaron las dos centrales de la Selección Colombia Sub-17. Una de ellas, Sofía Prieto, quien ya tuvo proceso en la categoría sub-15 y actualmente hace parte de las divisiones inferiores de América de Cali.

De cara a los siguientes partidos de la fase de grupos, la central habló sobre lo que ha sido la preparación para enfrentar este desafío antes rivales de gran nivel. “En cuanto a España, que es un rival directo, hemos visto algunos vio análisis. De Costa de Marfil, todavía no sabemos nada; pero es un equipo africano, son equipos fuertes, aguerridos y Corea lo enfrentamos el año pasado, sabemos que son fuertes también, pero todos los rivales son diferentes”.

El ambiente en los camerinos de la selección en este proceso de preparación a la Copa Mundial Sub-17 es un factor fundamental, ante estas sensaciones Sofía mencionó. “Estamos muy felices, contentas, algunas muy nerviosas porque apenas es la primera vez, pero iremos a tratar de hacer las cosas bien”.

🇨🇴🗣️ Sofía Ortiz sobre el viaje al Mundial femenino Sub-17 de Marruecos: "Todas estamos muy felices, contentas, un poquito nerviosas, porque es la primera vez". — Mi Selección (@MiSeleccion_) October 2, 2025

En las declaraciones ofrecidas, también estuvo Sofía García, actual defensora de Real Santander, quien indicó que se debe tener en cuenta a la hora de enfrentar al primer rival. “Sabemos que España, siempre va a ser una Selección fuerte, que siempre ha sido una potencia mundial, pero nosotras también nos estamos preparando para ir a hacer las cosas bien”.

🇨🇴🗣️ Sofía García sobre España, primer rival de Colombia en el Mundial Sub-17: "Sabemos que siempre va a ser una Selección fuerte, es una potencia mundial, pero nosotras nos estamos preparando para hacer las cosas bien". — Mi Selección (@MiSeleccion_) October 2, 2025

El debut en esta cita orbital de la Selección Colombia será ante la gran potencia del fútbol femenino, la Selección Española, país con el que la ‘Tricolor’ perdió la final de este torneo en la edición de 2022 en India, donde una de las máximas figuras del equipo fue Linda Caicedo. El compromiso se jugarán el próximo domingo 19 de octubre a partir de las 2:00 P.M. (hora colombiana).

