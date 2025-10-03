Colombia será sede del Mundial Juvenil Sub-17 de Pesas en 2026

Una vez más, el mundo reconoce el liderazgo y la seriedad de Colombia en el levantamiento de pesas. De manera unánime, la Federación Internacional de Halterofilia (IWF) le otorgó a nuestro país la sede del Campeonato Mundial Juvenil Sub-17, que se llevará a cabo en 2026 en una ciudad aún por definir.

El anuncio fue realizado en Forde, Noruega, durante el Congreso Mundial de Halterofilia, en el marco del Mundial de Mayores que inicia este 2 de octubre.

Allí, el presidente de la Federación Colombiana de Pesas, William Peña Rodríguez, destacó que este logro es fruto del compromiso y el reconocimiento internacional al trabajo que la halterofilia colombiana viene adelantando en los últimos años.

“Estamos felices y nuevamente se reconoce el trabajo de esta federación. Ya el mundo nos ha distinguido en los premios anuales, en los últimos cuatro años manteniéndonos el podio, como una de las mejores federaciones del mundo y hoy nos ratifican nuestros avances dándonos unánimemente la sede del Mundial Juvenil Sub-17”, señaló Peña, al recordar que Colombia se ha mantenido en el podio mundial de federaciones durante cuatro años consecutivos.

De inmediato, el dirigente explicó que el reto ahora será empezar a trabajar en el territorio, buscando el respaldo del Ministerio del Deporte y de las ciudades interesadas en acoger el certamen. “Es justo que se le dé la mano a este deporte que tantas glorias le ha dado al país”, agregó.

Mientras tanto, en Noruega, la delegación colombiana de pesas se prepara para afrontar el Campeonato Mundial de Mayores, donde nueve atletas nacionales buscarán dejar en alto el tricolor.