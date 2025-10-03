Cali será epicentro del tenis mundial con el KIA Open Challenger ATP y el KIA 125 WTA

Del 4 al 12 de octubre, la capital del Valle recibirá dos grandes torneos profesionales de tenis, el KIA Open Challenger ATP y el KIA 125 WTA, que traerán a más de 60 tenistas de 16 países, varios de ellos dentro del top 100 del ranking mundial.

El escenario elegido será el Club Campestre Farallones, donde competirán figuras internacionales como el argentino Cristian Garín y el chileno Tomás Barrios, junto a tres colombianos encabezados por el vallecaucano Nicolás Mejía.

Durante la presentación oficial, el director del evento, Jhan Fontalvo, expresó:“Bueno, es la única oportunidad que tenemos los caleños para poder ver a los mejores tenistas del mundo en su propia casa gratuitamente, además; vamos a tener del 4 al 12 de octubre en el Club Campestre Farallones de la ciudad de Cali la oportunidad de albergar al mejor torneo de tenis ATP que hay en la ciudad”.

De esta manera, Cali vivirá una semana de tenis de talla internacional, con acceso gratuito para los aficionados y la presencia de algunos de los mejores exponentes de este deporte en el mundo.