!Si hay trabajo¡ oferta laboral en Alemania para profesionales de Cali en enfermería

Comfenalco Valle, a través de su Agencia de Empleo, abrió una convocatoria dirigida a profesionales caleños en Enfermería Superior interesados en trabajar en Alemania.

Requisitos de postulación

El perfil solicitado incluye hombres y mujeres profesionales en Enfermería Superior, con o sin experiencia laboral, que cumplan con los siguientes requisitos:

Título profesional en Enfermería Superior.

Inscripción en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (RETHUS).

Tarjeta Profesional de Identificación Única.

Quienes resulten seleccionados podrán recibir un salario entre 2.744 y 3.000 Euros mensuales antes de homologación, lo que equivale aproximadamente a $12.6 millones y $13.8 millones de pesos colombianos.

Acompañamiento en el proceso

Clara Eugenia Orozco, gerente de Empleabilidad y Emprendimiento de Comfenalco Valle, explicó que los seleccionados contarán con acompañamiento gratuito y formación en inmersión cultural, laboral y migratoria del país de destino.

Esto les permitirá conocer aspectos básicos relacionados con el entorno socioeconómico de Alemania, incluyendo comportamientos, costumbres, moneda, costos de vida, reglamentación laboral, seguridad social, derechos y deberes de los trabajadores, así como trámites y documentos necesarios para la solicitud de visa.

Profesionales que trabajan en Alemania

Debido a convocatorias anteriores, 14 profesionales en Enfermería del Valle del Cauca ya se encuentran trabajando en Alemania en empleos dignos y formales, lo que fortalece la confianza en este programa internacional.