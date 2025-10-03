“América hoy hizo un partido muy inteligente, muy táctico”: Alex Escobar tras el triunfo ante Junior

En los cuartos de final de la Copa Colombia, América de Cali pegó primero, se llevó el triunfo en condición de visitante ante Junior de Barranquilla. El compromiso de ida terminó 2-1 a favor de los ‘escarlatas’ en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

En el primer tiempo del encuentro fue muy entretenido para los espectadores; hubo opciones de gol para ambos equipos. Sin embargo, la primera notación fue obra de Andrés Roa, tras un centro desde la banda de Dylan Borrero, ante la pasividad de la defensa local, sobre el minuto 44′ de juego.

Lea también: América vence a Junior en cuartos de final ida de Copa Colombia: repase los goles y mejores momentos

En la segunda mitad, el ataque y la presión de Junior fue la constante, tratando de buscar la igualdad. Pero la segunda anotación de América, fue un golazo de Luis Ramos, desde media distancia, ante un error en la defensa de Junior. El descuento llegó sobre los 82′ de juego por la vía área, Cristian Báez fue el encargado de convertir la anotación.

🔐 ¡𝙰𝚗𝚍𝚛𝚎́𝚜 𝙵𝚎𝚕𝚒𝚙𝚎 𝚁𝚘𝚊 𝚛𝚘𝚖𝚙𝚒𝚘́ 𝚎𝚕 𝚌𝚎𝚛𝚛𝚘𝚓𝚘! 👹 pic.twitter.com/NBxbb2bv4d — América de Cali (@AmericadeCali) October 3, 2025

¿Qué dijo Alex Escobar tras la victoria en Barranquilla?

Tras la ventaja en la serie, el asistente técnico, Alex Escobar y el futbolista Josen Escobar, asistieron a la conferencia de prensa, en la que hablaron sobre las sensaciones que dejo este triunfo como visitante.

“El equipo mostró una madurez táctica importante y nos fuimos en ventaja en una jugada bien elaborada. Si nos ponemos a ver, los jugadores que entraron de Junior, juegan muy bien, era normal que se nos fueran encima, pero nosotros bien parados, tuvimos opciones también”. Mencionó Alex Escobar sobre el desarrollo de juego.

El triunfo en el compromiso de ida, deja a América con la mínima ventaja en la serie; sin embargo, se debe esperar la definición en Cali, ante esto Alex explicó. “Creo que América hoy hizo un partido muy inteligente, muy táctico. Los jugadores se llenaron de confianza, se mataron, jugaron con cojones, es un equipo que cada vez está más unido. Sabemos la situación que tenemos en este momento en la tabla, muy consiente de lo que se está jugando, están haciendo a la perfección lo que hace en el plan de juego que es importante”

Le podría interesar: “América se llevó mucho premio”: certero mensaje de Alfredo Arias, tras derrota de Junior en Copa

El centrocampista Josen Escobar, explicó lo que representa una victoria como visitante, ante el líder de la Liga Colombiana. "Barranquilla, siempre va a ser una plaza muy difícil, por todo lo que representa, por todo lo que es Junior, por la cancha como tal, es muy difícil jugar, sobre todo por el clima. Pudimos sacar el partido adelante, supimos controlarlos muy bien, sobre todo cuando entraron los cambios de ellos que normalmente viene jugando como titulares".

El partido de vuelta por los cuartos de final en la Copa Colombia, se jugará el próximo miércoles 15 de octubre en el estadio Pascual Guerrero. Por Liga, América de Cali ocupa la decimotercera posición con 14 puntos, peleando un cupo entré en grupo de los ocho.