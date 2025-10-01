Colombia está cerca de aprobar el proyecto de ley que acabaría el madrugón para los estudiantes

Manizales

El Senado de la República aprobó unánimemente el proyecto de ley que busca prohibir el inicio de la jornada escolar antes de las 7 de la mañana en todos los niveles educativos, es decir, inicial, preescolar, básica y media, la cual busca mejorar las condiciones de los estudiantes y de sus familias.

La iniciativa de reducir el “madrugón” y la duración de las clases

La iniciativa, con ponencia del senador Guido Echeverri Piedrahita, propone cambiar los horarios de inicio de clases pero también propone reducir la duración de las mismas, con un tiempo máximo de 45 minutos.

El congresista caldense explicó que el horario escolar impacta directamente el bienestar físico y mental de los estudiantes, así como su rendimiento académico.

“Estudios señalan que el inicio de jornadas tan tempranas está relacionado con la aparición de problemas conductuales, la falta de atención, un rendimiento académico inferior o un número mayor de accidentes o lesiones”, indicó.

En cuanto a la duración de las clases, el proyecto busca limitar a 45 minutos cada sesión, frente a los 60 minutos actuales en algunas instituciones.

Beneficios para las familias con mujeres cabeza de hogar

Este proyecto de ley que busca generar varias modificaciones a los horarios de clases en el país, también impactaría en los hogares, principalmente los monoparentales o los encabezados por mujeres solas, que representan el 69.7% según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del DANE de 2022.

“Un horario temprano obliga a estas madres a levantarse antes del amanecer para preparar a sus hijos, reduciendo drásticamente sus horas de descanso y afectando su salud”, indicó el congresista ponente del proyecto.

A la iniciativa le restan dos debates para convertirse en Ley de la República.