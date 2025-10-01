Preocupación en Caldas por casos de violencia intrafamiliar y fallos de inimputabilidad

Manizales

En Caldas siguen apreciendo casos de violencia intrafamiliar en los que niños y mujeres resultan como principales víctimas, es por esto que autoridades y organizaciones sociales han advertido que, además del incremento en las denuncias, los procesos judiciales que se adelantan en algunos casos contra los agresores, algunos de ellos han obtenido absoluciones parciales bajo la figura de la inimputabilidad, lo que genera debate en la región.

Lo anterior basados en la reciente decisión de un juez que declaró inimputable a una mujer acusada del homicidio de su propia hija, una niña de dos años, en hechos ocurridos en Manizales en el año 2021, esto al considerar que no estaba en condiciones mentales de comprender sus actos y que tras el fallo, ahora permanecerá bajo tratamiento psiquiátrico en la clínica San Juan de Dios en la capital caldense.

Voces de los líderes sociales y expertos en temas jurídicos

De acuerdo con líderes sociales y expertos en el tema, estas decisiones han dejado un sentimiento de inconformidad en las familias afectadas, quienes consideran que las condenas deberían ser más severas y efectivas para garantizar justicia y evitar la repetición de hechos violentos dentro de los hogares.

La abogada Jeniffer Cotacio, defensora de mujeres y menores en Manizales y Caldas, explicó que la inimputabilidad significa que la persona no comprendía lo que hacía al momento de cometer el delito, pero advirtió que en la práctica esta figura genera un vacío frente al derecho a la justicia y a la reparación de las víctimas.

“Siendo respetuosos de la decisión que se tomó, pero realmente, en mi posición como defensora de derechos humanos de las mujeres y la niñez, yo sí encuentro lamentable la situación que pasa con los niños, especialmente en el departamento de Caldas que está relacionada con que hay una violencia que se está volviendo sistemática frente a la primera infancia y que, evidentemente, genera una vulneración directa al derecho a la vida al cuidado, a la protección o al desarrollo integral”, destacó la abogada.

Las cifras preocupan a Caldas

La abogada defensora de derechos de las mujeres y la niñez, Jeniffer Cotacio, destacó que en Caldas las cifras son preocupantes y que incluso han mostrado aumento, “realmente la situación de la niñez en Caldas es muy preocupante, no solamente en los delitos que tienen que ver con feminicidios o los que evidencian que están en un entorno violento como la violencia intrafamiliar, sino además en los delitos sexuales” indicó.

La jurista destacó además que el departamento tiene una de las cifras más altas de todos los departamentos en Colombia relacionados con violencia sexual y más que esta violencia sexual también se ha presentado en contextos relacionados con la educación, es decir, de docentes hacia niños.

“Es muy lamentable la situación que se está viviendo en el departamento. Creo que el sistema de prevención estructural frente a estas situaciones no existe”, indicó.

Datos de interés

A este tipo de casos se suma el más reciente, ocurrido en julio de este año en Manizales, cuando una joven de 19 años acabó con la vida de su hija de tres años. Situaciones que, según expertos, muestran cómo la violencia contra los niños se está volviendo sistemática en el departamento.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, informó que solo en el 2025 se han registrado más de 300 casos de violencia sexual en Caldas, y la Fiscalía adelanta procesos por violencia intrafamiliar agravada contra varios agresores en la región.

Por su parte, la Dirección Territorial de Salud de Caldas - DTSC, reportó entre el año 2024 y el 2025, 532 casos de violencia contra esta población.

En Manizales y Caldas entre julio y agosto de 2025, fueron judicializados con medida de aseguramiento, 10 hombres, por violencia intrafamiliar agravada.

Sin miedo a vivir libre

En Caldas existe la asociación "Sin Miedo a Vivir Libre" que ayuda a las mujeres mujeres que están en entornos de violencia, abogados expertos las represen sin el cobro de honorarios en los procesos judiciales que necesiten emprender.

Las autoridades locales reiteran el compromiso de fortalecer la atención integral a las víctimas y piden a la ciudadanía denunciar oportunamente cualquier hecho de violencia intrafamiliar.