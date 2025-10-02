En Puerto Nare la comunidad lleva tres días protestando contra la alcaldía

Puerto Nare- Antioquia

Un grupo de personas habitantes del municipio de Puerto Nare en el Magdalena Medio ajustaron tres días de protesta en la parte externa de la alcaldía. Por esta situación, la sede administrativa está cerrada.

El personero municipal Daniel Enrique Córdoba le explicó en Caracol Radio que la protesta de la comunidad se debe a la inconformidad que ha manifestado porque la empresa de servicios públicos domiciliarios del municipio fue entregada a un particular para que continúe su operación. Al parecer, y es lo que aseguran los inconformes, la alcaldía no fue clara en cómo se dio ese negocio con una empresa con sede en el municipio de Rionegro, Oriente de Antioquia.

“La comunidad fue citada el viernes, convocada para un diálogo constructivo, lo llamaron así, de un día para otro, y en ese diálogo constructivo lo que hicieron fue informar que la empresa, a partir del primero de este mes, la empresa privada comenzaba con la operación”.

El representante del ministerio público de Puerto Nare también dijo que la decisión de entregarle el contrato a la empresa privada también tomó por sorpresa a su despacho y no solo a la Personería, también al concejo municipal, que ha pedido explicaciones sobre si hubo licitaciones o no. Dice que faltó claridad. Por lo que el señor Enrique Córdoba, personero, expresó su preocupación.

“Al señor alcalde, pues, se le instaba por parte de la personería, por parte del consejo municipal; se le ha invitado a que por favor entregue la información mínima para poder saber qué fue lo que sucedió, cómo fue el proceso de contratación, cuántas empresas estuvieron licitando o postulándose para ese servicio”.

El alcalde de Puerto Nare, Juan Carlos Acevedo, en una transmisión en la red social Facebook, manifestó que la contratación se hizo cumpliendo los requisitos de ley y explicó las razones por las que se tomó la decisión de no seguir operando la empresa pública.

“Las Empresas Públicas de Puerto Nare, nuestra empresa, que todavía es nuestra y seguirá siendo nuestra, tiene unas deudas históricas acumuladas, tiene demandas dentro de esas deudas, pero además ya se empiezan a evidenciar meses atrás el retraso en los pagos laborales cuando esto en empresas públicas no se había visto. Mantenía un aparente punto de equilibrio porque los pagos simplemente se hacían con gran esfuerzo, pero se venían acumulando las deudas y venía acumulando pérdidas”, recalcó el mandatario.

El mandatario recalca que la decisión de entregar la empresa para que la opere un privado tiene la intención precisamente de salvarla y que no desaparezca. Porque, según el alcalde, no tiene cómo ni con qué operar.

Por ahora, la protesta de la comunidad continúa y ante esto el alcalde indica que está abierto al diálogo para aclarar la información del contrato que permitirá que un privado opere las empresas públicas domiciliarias de Puerto Nare.