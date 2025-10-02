Piden que presuntos responsables de asesinar a Sara Millerey en Bello sean acusados de feminicidio

El proceso judicial por el asesinato de Sara Millerey González Borja, mujer trans de 32 años que fue torturada y asesinada en Bello, en el norte del Valle de Aburrá, avanza bajo el reclamo de su familia, que exige que el caso no se quede en un homicidio agravado, sino que sea judicializado como feminicidio.

Por el crimen, ocurrido el 4 de abril, fueron capturados Juan Camilo Muñoz Gaviria, alias ‘Teta’, y Juan David Echavarría Zapata, alias ‘Chuky’, señalados como miembros de la banda El Mesa. Ambos fueron imputados por homicidio agravado y tortura. Sin embargo, las investigaciones apuntan a que al menos seis personas participaron en la brutal agresión.

La defensa de la familia radicó esta semana la petición formal de que el delito de homicidio agravado se reclasifique como feminicidio agravado, argumentando que la violencia ejercida contra Sara estuvo relacionada por su identidad de género.

¿Qué dice la Fiscalía?

Sara fue hallada con fracturas en brazos y piernas, múltiples golpes en la cabeza y finalmente lanzada a una quebrada en el barrio Playa Rica, donde varias personas registraron en video sus últimos instantes. Murió en el hospital La María, al que llegó sin posibilidad de sobrevivir.

No obstante, la fiscal del caso rechazó la solicitud y sostuvo que no existen pruebas que permitan tipificar el crimen como feminicidio. Según la funcionaria, la motivación de los agresores no obedeció a la condición de género de Sara, sino a disputas previas por dinero. Al parecer, la víctima pedía plata de manera agresiva.