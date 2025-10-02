Policía frustra escape y captura a hombre armado con droga en Bucaramanga

Bucaramanga

En un operativo de patrullaje en la comuna 4 de Bucaramanga autoridades capturaron en flagrancia a un hombre señalado de portar droga y un arma de fabricación artesanal.

El hecho ocurrió en la madrugada de este jueves 2 de octubre en el sector conocido como Las Escaleras, en el asentamiento humano Villas de Girardot cuando uniformados vieron a dos hombres intercambiando pequeñas papeletas blancas, presuntamente con sustancias estupefacientes.

Al notar la presencia policial los sospechosos intentaron huir y arrojaron un objeto.

Le sugerimos: Taxista se encuentra en coma inducido tras ser agredido por un motociclista en Girón, Santander

Tras una persecución los uniformados lograron capturar a uno de ellos, identificado como Keiwin José Bolívar Mendoza de 34 años y residente en el asentamiento Zarabanda.

Durante el registro en la pretina de la pantaloneta le hallaron 32 papeletas herméticas con una sustancia pulverulenta similar a base de coca, aproximadamente 100 gramos.

Más noticias: Desmostan parqueaderos ilegales y recuperan espacio público en El Campanazo en Floridablanca

Luego los policías recuperaron el objeto lanzado durante la huida, tratándose de un arma artesanal tipo tubo en acero inoxidable con soporte de madera, junto a dos cartuchos.

Bolívar Mendoza fue trasladado a la estación de policía norte, quedando a disposición de la Fiscalía por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Le puede interesar: “Nos decían que era un operativo de fuerzas especiales”: víctima de robo en edificio de Bucaramanga

Las autoridades continúan con las investigaciones para dar con el paradero de la segunda persona que logró escapar.