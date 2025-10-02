No habrá luz en varios sectores de Puerto Colombia y Campo De la Cruz este VIERNES 3 de octubre

La empresa Air-e Intervenida indicó que por trabajos eléctricos se suspenderá el servicio de energía en Puerto Colombia y en Campo de la Cruz se realizará una intervención a un transformador.

Sectores sin energía en Puerto Colombia

Las obras se llevarán a cabo en dos frentes. En la calle 12 con la carrera 2 en Villa Rauzán, los trabajos serán entre las 8:10 de la mañana y las 12:05 del mediodía.

Adicionalmente, entre la 1:03 de la tarde y 4:00 de la tarde, los operarios estarán en la calle 8 con la carrera 2 en el sector de La Risota.

Campo de la Cruz

Por otra parte, en el barrio San José del Sur, en Campo de la Cruz, se intervendrá un transformador en la calle 9 con la carrera 15, en el horario de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.