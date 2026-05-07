Tito Crissien es nombrado Académico de Honor de la Real Academia Europea de Doctores

El exministro colombiano de Ciencia, Tecnología e Innovación, Tito José Crissien Borrero, fue distinguido como Académico de Honor por la Real Academia Europea de Doctores, una de las corporaciones académicas de mayor prestigio en Europa, en reconocimiento a su trayectoria académica, científica e institucional.Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

La ceremonia de investidura se llevó a cabo en la Sala A de la sede de Foment del Treball, en Barcelona, donde Crissien presentó el discurso titulado “De la transmisión del conocimiento a la creación de valor: el surgimiento de la universidad de tercera generación”.

En su intervención, planteó la necesidad de transformar el modelo tradicional de educación superior hacia uno que articule formación académica, innovación y empleabilidad, en estrecha relación con las dinámicas productivas y sociales.

Durante el acto, miembros de la academia destacaron la relevancia de su propuesta para el debate actual sobre el papel estratégico de las universidades en el desarrollo económico y social.

La respuesta institucional estuvo a cargo del vicepresidente de la Junta de Gobierno de la RAED, Rafael Urrialde de Andrés, quien resaltó la solidez conceptual de la visión expuesta y su aporte al fortalecimiento de modelos universitarios orientados a la generación de valor social.

Al recibir la distinción, Crissien señaló que este reconocimiento representa “un compromiso renovado con una universidad capaz de generar valor tangible para la sociedad”, reafirmando su apuesta por impulsar el conocimiento, la innovación y la transferencia tecnológica como motores de desarrollo, equidad y transformación social.

Actualmente, además de su trayectoria en el sector público, Crissien se desempeña como director ejecutivo de Cientech y asesor de la Universidad de la Costa, desde donde continúa promoviendo iniciativas enfocadas en la innovación educativa y la articulación entre academia, empresa y sociedad.