Vagón de la estación de Transmilenio Calle 76 deja de funcionar por obras del Metro de Bogotá

Bogotá D.C

Los usuarios del sistema de transporte público, Transmilenio, manifestaron su inconformidad y su desconocimiento cuando se dieron cuenta que el segundo vagón, o el vagón B, de l a estación Calle 76-San Felipe no estaba funcionando.

El cierre de este vagón comenzó en la noche del miércoles 1 de octubre, lo que generó retrasos en la operación y en los servicios que ahí se detienen. Esto ha hecho que las rutas B18 y D24 cambien su paradero y ahora se detengan en el vagón 1.

Desde la Empresa Metro informaron en un comunicado que esta situación se debe a una inestabilidad que se detectó en uno de los frentes de obra de la Primera Línea del Metro de Bogotá en esa zona.

"En el marco de las actividades de obra de la Línea 1 del Metro de Bogotá, relacionadas con el traslado de redes en la av. Caracas con calle 75, se detectó una inestabilidad en el terreno", indicó la entidad.

Es por eso que como medida de prevención y seguridad, se realizó el cierre de un carril de la calzada exclusiva, sentido sur–norte, y por ende el cierre del vagón B de la estación Calle 76-San Felipe, " mientras se instalan las estructuras que permitirán estabilizar el terreno“.