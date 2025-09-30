Martes 30 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Corte Suprema cuestiona a la Corte Constitucional por la tutela de Bernardo Moreno para tumbar condena, El tribunal penal no está de acuerdo con los “conceptos técnicos” externos que se han pedido para estudiar el caso del exsecretario condenado por la “yidis política”

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia manifestó su fuerte objeción a la solicitud de la Corte Constitucional de obtener “conceptos técnicos” externos sobre un asunto legal dentro de una acción de tutela.

El recurso de tutela de Moreno Villegas es contra un fallo de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que lo condenó a 5 años y 7 meses de prisión por el delito de tráfico de influencias de servidor público en modalidad continuada entre 2004 y 2010.

Con esta acción de tutela, el quindiano Bernardo Moreno Villegas pretende tumbar dicha condena al poner a consideración de la Corte Constitucional su derecho al debido proceso al asegurar que prescribió la acción penal en delitos continuados. Este recurso fue aceptado por el Tribunal por considerar que es necesario pronunciarse en esta materia.

La Corte Suprema de Justicia argumenta que, en el expediente de la tutela de Moreno, el magistrado sustanciador Juan Carlos González, solicitó una serie de conceptos técnicos externos, es decir conceptos a facultades de derechos y colectivos de abogados para resolver este caso.

Mientras la Corte Constitucional decide de fondo, Moreno Villegas seguirá pagando la condena en prisión domiciliaria, por presuntamente sobornar a funcionarios para la reelección de Uribe Vélez.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por 12 años a la funcionaria de la Gobernación del Quindío, Sandra Milena Zuluaga Rincón, por liquidarse valores mayores a los que debía devengar entre septiembre de 2020 y septiembre de 2023, por un valor superior a $60.000.000, correspondientes al menos a 17 pagos irregulares por diferentes conceptos.

En decisión de primera instancia, la Procuraduría Regional de Juzgamiento del Quindío señaló que la exservidora, asignada a la Dirección de Talento Humano de la Secretaría Administrativa, aprovechó su rol y el acceso que tenía al sistema oficial de nómina para autoliquidarse sumas adicionales por bonificaciones por servicios prestados y salarios básicos asignados.

El Ministerio Público confirmó que la disciplinada quebrantó el principio de moralidad, por lo que calificó de manera definitiva sus conductas como faltas disciplinarias gravísimas cometidas a título de dolo.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Para hoy martes 30 de septiembre, está programada la Audiencia Preparatoria de juicio contra el cuarto imputado e implicado en el asesinato del periodista Oscar Gomez Agudelo por parte del Juzgado de Conocimiento que tiene la responsabilidad de procesar a los sindicados del homicidio del político, y líder cívico y Social Óscar Gómez Agudelo.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Jornada violenta en las últimas horas en Armenia, dos homicidios, un herido y un cuerpo sin vida hallado en zona rural prenden las alertas en la ciudad

Como Maykol Steven López Alarcón de 28 años de edad, fue identificada la persona que ayer lunes 29 de septiembre del 2025, fallece a causa de diferentes lesiones con arma de fuego en la ciudad de Armenia, por un acto de intolerancia social.

El hecho se presentó sobre las 6:45 de la tarde, en la manzana 13 del barrio Santa Rita, donde posterior a una discusión, dos personas lesionan a la víctima con arma de fuego, quien fallece en el lugar.

Funcionarios de policía judicial, asumieron los actos urgentes y adelantan las investigaciones correspondientes para identificar, judicializar y capturar a los autores del crimen.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Policía Quindío realizó la aprehensión de un adolescente conocido con el alias de el “Negro” por el delito de homicidio con arma cortopunzante en el sur de Armenia.

Esta acción se ejecutó sobre la calle 50 con carrera 16 barrio Arenales, donde al interior de una vivienda utilizada como inquilinato, se presentó una riña con arma cortopunzante, donde fallece una persona de 25 años de edad por lesiones en diferentes partes del cuerpo.

Es de resaltar que, la persona fallecida fue identificada como Jhon Mario Robledo Garcés, quien tenía por Violencia intrafamiliar 2025, Hurto 2016 y 2022, Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 2022 y Homicidio 2025

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La víctima al parecer se dedicaba al hurto y al tráfico local de estupefacientes, además, se encontraba inmerso en una investigación judicial por los delitos de tentativa de homicidio, hurto calificado y agravado.

En tal sentido, en una reacción oportuna de la patrulla de policía, logran identificar al posible agresor, quien es aprehendido y en este momento se encuentra en proceso de judicialización ante la fiscalía general de la Nación.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Un hombre fue víctima de sicarios que lo atacaron sobre el mediodía de este lunes en la manzana 8 del barrio Bosques de Pinares en la Comuna Uno del Sur de Armenia, al hombre lo auxiliaron y trasladaron en critico estado al hospital del Sur, las autoridades avanzan en la investigación para determinar móviles y autores del hecho de sangre.

Las autoridades judiciales de Armenia investigan el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre que fue hallada en una zona boscosa de la vereda Altos de Guevara, será medicina legal la que determina causas e identidad de la persona fallecida.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En la madrugada del lunes 29 de septiembre se registró un ataque en el municipio de Buga en el Valle del Cauca donde la víctima es un hombre oriundo del Quindío identificado como Diego Fernando Beltrán Ovalle, de 46 años, natural del municipio de Calarcá. Según información oficial, el hombre recibió varios disparos.

Las autoridades han pedido a los familiares de Beltrán Ovalle que se acerquen a las instalaciones de Medicina Legal para adelantar los trámites correspondientes. También habilitaron las líneas 602 8274174, extensiones 81407 y 81408, para facilitar el proceso y lograr contacto con los seres cercanos del hombre fallecido.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Policía Nacional en el marco de la Estrategia “Seguros, Cercanos y Presentes”, logró en las últimas horas la recuperación de una motocicleta hurtada en el barrio El Poblado de la ciudad de Pereira.

Esta actividad se desarrolló, gracias al reporte oportuno a la línea única de emergencias 123, donde la víctima del hurto manifestó que, probablemente este automotor se dirigía a la ciudad de Armenia.

Es así, como a través de la activación del plan candado lograron ubicar en un parqueadero del centro de la capital quindiana; tomando contacto con el propietario para hacer la entrega de la moto.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El gremio del comercio del Quindío evidenció disminución de hurtos, pero extienden el llamado al autocuidado

La directora de Fenalco en el departamento, Diana Patricia López manifestó que trabajan de la mano con las autoridades para disminuir las afectaciones que puedan presentarse en cuanto a los hurtos a establecimientos comerciales.

Señaló que los hurtos han disminuido y destacó que lo clave ha sido la reacción ante los hechos delictivos porque es de manera oportuna lo que permite el esclarecimiento en el menor tiempo.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Afirmó que están muy al tanto de la situación y por eso el llamado que realiza desde el gremio es a no dar papaya a generar el autocuidado para evitar ser víctimas de los ladrones.

Dijo que las empresas de seguridad y con los frentes de seguridad están en el monitoreo correspondiente para contrarrestar la situación y no afectar el importante sector económico del departamento.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Dos motociclistas lesionados en aparatoso accidente de Tránsito en el centro de Armenia

El caso se presentó en la noche del domingo 28 de septiembre en la carrera 21 con calle 21 en zona céntrica de la ciudad donde dos motociclistas chocan violentamente con un vehículo particular.

El reporte lo entregó la secretaria de Tránsito encargada de la ciudad, Rosa Buitrago quien señaló que uno de los motociclistas quedó inconsciente por lo que fue trasladado a un centro asistencial y el otro fue requerido con el objetivo de obtener más información, sin embargo, no entregó mayores detalles del hecho.

La funcionaria envío un llamado especial a los conductores a la prudencia y al respeto por las señales de tránsito con el objetivo de evitar hechos tan lamentables como el presentado el fin de semana.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Una nueva carta enviaron los representantes del comité intergremial del Quindío, la veeduría de las obras y la cámara de comercio, la sociedad de ingenieros del Quindío a la ministra de transporte donde evidencian la preocupación por la falta de recursos para terminar la doble calzada entre Armenia Montenegro, Quimbaya, Alcalá Cartago.

En el documento resaltan que sobre el Avance del Proyecto de Doble Calzada Findeter informó que, a octubre de 2024, las inversiones correspondientes a los contratos de obra e interventoría alcanzan un total aproximado de $225.500 millones. No obstante, en la reunión también se manifestó la necesidad de contar con recursos adicionales para cumplir con el propósito inicial del proyecto.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La construcción de la doble calzada hace parte del Convenio 2177 de 2021, suscrito entre el INVIAS y Findeter, mediante el cual se adjudicó a Findeter la ejecución del proyecto, con vigencias futuras por un valor de $295.447.270.230, recursos asignados y comprometidos por el INVIAS.

Sin embargo, aún restan por invertir cerca de $70.000 millones, indispensables para garantizar la culminación de las obras. Por lo anterior, solicitamos respetuosamente que se disponga su incorporación en la ejecución del proyecto.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El ministerio de Salud confirmó la prórroga por un año más al segundo hospital más importante del Quindío, desde la gobernación cuestionan la efectividad del proceso

Con esta nueva ampliación ya son cinco años de intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud al hospital La Misericordia de Calarcá puesto que el proceso inició desde septiembre del año 2021.

Precisamente a través de la resolución número 322 de 2025 se establecer que la prórroga será hasta el 18 de septiembre del año 2026 y que la misma se sustenta con el fin de darle continuidad a las acciones propuestas en el plan de trabajo presentado por la agente interventora Carolina Cardozo, así como lograr la estabilidad financiera y administrativa del centro asistencial.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Al respecto, el secretario de Salud del Quindío, Carlos Alberto Gómez dijo que desde el gobierno departamental han insistido al gobierno nacional para exigir respuesta positiva a los procesos de intervención con el objetivo de subsanar las dificultades que dieron origen a la misma.

Mencionó que han identificado que no se logran superar las problemáticas financieras puesto que el hospital cuando pasó a la intervención tenía 8 mil millones de pesos en pasivos contingente y actualmente supera los 20 mil millones de pesos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Hay preocupación de varios usuarios en Armenia, porque está llegando el cobro de un impuesto de telefonía fija retroactivo cobrado por la empresa Tigo, que dicen que es un impuesto de la alcaldía

El consultar al secretario de hacienda municipal Yeison Andrés Pérez confirmó que es un impuesto municipal establecido en el acuerdo 229 de 2021 que deben facturar y recaudar los operadores de telefonía y los operadores le giran el recurso al Municipio

Sin embargo, el funcionario aclaró “Nosotros nos encontrábamos en una discusión jurídica con la empresa TIGO por lo cual ellos se negaron siempre a cobrar y ahora ya zanjada la situación ellos están realizando este cobro

Y explicó “Se debe decir que esta decisión de la empresa en relación con la forma de la facturación no fue una decisión de la administración municipal sino una decisión administrativa de Tigo, en relación de la omisión que venían realizando”

A pesar de esta situación el secretario de hacienda anunció la realización de una reunión con las directivas de TIGO para buscar la forma de que el cobro del impuesto no sea en el total de la factura de este mes, sino que sea diferido para que el impacto no sea tan fuerte para el contribuyente

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El proyecto del teleférico en el municipio de Salento tiene un 95% de viabilidad

Así lo dio a conocer el secretario de Turismo de la localidad, Edison Hernán Espinosa quien manifestó que de acuerdo con el proyecto que fue expuesto por la constructora Márquez y Fajardo la viabilidad es alta solo falta ultimar detalles en cuanto al desarrollo al interior del municipio.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Explicó que en un consejo de gobierno la semana pasada fue analizado el tema donde se tiene la proyección de que sea una realidad y están al tanto de las concesiones para tenerlo listo para el año 2029.

Afirmó que es un megaproyecto y deben estar preparados para la afluencia de visitantes que llegarán al municipio puesto que en 12 minutos se movilizarían 2.300 personas.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Con 10 votos a favor, de los 10 disponibles en el recinto de la asamblea departamental, fue aprobado el proyecto que ahora se convierte en ordenanza, 017 de 2025 (acumulado con el 018 de 2025) correspondiente a la actualización de 22 límites intermunicipales del Quindío; resultado de un trabajo realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC-, con apoyo de la Secretaría de Planeación, y que fue concertado con las alcaldías municipales.

De esta manera, el Quindío se convierte en el primer departamento del país en lograr este estándar, considerado como una herramienta clave para garantizar la seguridad jurídica de las localidades, y un insumo fundamental para la planeación y la organización tributaria de los entes territoriales.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Empresas Públicas de Armenia realizó recientemente una serie de actividades de limpieza de sumideros en diferentes sectores de la ciudad, atendiendo puntos identificados como críticos por la acumulación de sedimentos, residuos y material vegetal.

Durante las jornadas, se intervino en zonas donde el sistema de drenaje pluvial presentaba obstrucciones significativas, afectando el flujo normal de las aguas lluvias y generando riesgos de inundación. Gracias a estas acciones preventivas, se logró restablecer la funcionalidad de los sumideros y reducir posibles afectaciones en la temporada invernal.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Con la presencia del viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno Patiño, se realizó en Córdoba el XIII Encuentro de Gestión Universitaria. La agenda de los rectores de las universidades públicas del país contemplo, como uno de los puntos más importantes, la aprobación en segundo debate del proyecto de reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30, de 1992.

A manera de conclusión sobre los diálogos sostenidos a instancias del SUE, el rector de la universidad del Quindío Luis Fernando Polanía Obando expresó: “Justo es reconocer que lo propuesto en el proyecto de ley 212, en cuanto a la reforma de los artículos 86 y 87, ayuda a corregir el rumbo de la desfinanciación estructural que hemos venido enfrentando durante los últimos años las instituciones de educación superior. Incorporar los recursos del Plan de Fomento al Bienestar y del Plan de Incremento de Cobertura a la base presupuestal es una buena y grata novedad acogida e impulsada por Min educación.

Esperamos confiados que los giros de los recursos se hagan en los porcentajes y tiempos acordados y que la autonomía universitaria prevalezca, para que las universidades puedan invertir los recursos asignados en la atención de los múltiples retos que enfrentan”.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El Pacto Histórico definió sus cartas para la consulta: 145 aspirantes al Senado y 390 a la Cámara, del Quindío, son siete los candidatos a la cámara inscritos para la consulta del 26 de octubre, entre los cuales figura el médico Carlos Ernesto Rozo y la líder ambiental y social Viviana Viera, además de Mónica Paola Bolívar, Cristian David Giraldo, Miguel Ángel Grisales, Natalia del Pilar Marín y Álvaro Andrés Molina.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Hasta hoy martes 30 de septiembre, en la oficina de comunicaciones, en el cuarto piso de la Alcaldía, se recibirán las postulaciones de los candidatos a recibir el Cordón de los Fundadores y Emblema de Amor a Armenia.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) respaldará la participación de 12 empresas del departamento en la segunda versión de La Gran Vitrina Verde, un evento nacional que reunirá en Cali a más de 300 negocios sostenibles entre el 2 y el 4 de octubre, en el marco de la Semana de la Biodiversidad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Mil motociclistas de diferentes países protagonizarán la sexta versión del Rally Sudamericano en el Quindío

Desde este primero de octubre estarán rodando por las vías del Eje Cafetero los moteros que harán parte del gran evento que se concentrará del 3 al 5 en territorio quindiano.

La secretaria de Turismo del departamento, Juana Gómez resaltó que es alta la importancia del evento por la dinámica económica y la proyección internacional que generará. Fue clara que este tipo de actividades buscan romper con la estacionalidad fortaleciendo la ocupación hotelera, el comercio y todos los servicios turísticos que ofrece el departamento.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El secretario de Turismo del municipio de Salento, Edison Hernán Espinosa se mostró optimista por ser epicentro de este importante evento donde no solo se espera la llegada de los moteros sino de sus familias por lo que cuentan con un plan de contingencia en materia de movilidad.

Destacó que el compromiso está encaminado a fortalecer el comercio y la economía local por eso ya están listos para ofrecer 1.200 almuerzos con trucha y patacón. Lo anterior dijo es fundamental porque consumirán dentro del municipio y permitirá brindar un apoyo importante para los comerciantes del municipio.