Inscripciones abiertas para cupos escolares en colegios públicos de Santander

De acuerdo a la Gobernación de Santander, a través de la Secretaría de Educación, está habilitada la etapa de inscripción para la matrícula escolar de los grados pre jardín, jardín y transición en las instituciones educativas oficiales del departamento.

¿Cuántos cupos hay disponibles para 2026?

En total, se dispone de más de 44 mil cupos distribuidos en 2.220 sedes educativas pertenecientes a las 273 instituciones oficiales en el grado de transición y en 116 sedes para los grados de pre-jardín y jardín de los 82 municipios no certificados en educación en Santander.

Plazo máximo para hacer la inscripción:

Este proceso inició el 15 de septiembre y se extenderá hasta el 30 de noviembre de 2025, según lo anunció la administración departamental.

Posteriormente, entre el 1 de diciembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026, se llevará a cabo la formalización de las matrículas.

Requisitos para realizar la matrícula:

Las instituciones podrán solicitar a los acudientes documentos básicos de identificación del niño y del padre/madre o acudiente responsable, así como certificados médicos o de afiliación al sistema de salud, entre otros exigidos por la normatividad vigente. Además la Secretaría de Educación menciona que el proceso de matrícula en las instituciones educativas oficiales es gratuito.